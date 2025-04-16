Розничный товарооборот в Беларуси в январемарте вырос на 10,8 %

Розничный товарооборот в январе - марте 2025 года составил 22,9 млрд руб., или 110,8 % в сопоставимых ценах к уровню января - марта 2024 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 27,9 руб. против 23,7 руб. за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6 % розничного товарооборота республики, в I квартале текущего года составил 21,9 млрд руб., или 111,6 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в I квартале 2025 года составил 42,9 млрд руб., или 96,9 % в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2024 года.