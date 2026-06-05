Рынок новых автомобилей в Беларуси в мае 2026 года вырос на 21,5 %

Рынок новых автомобилей в Беларуси в мае 2026 года вырос почти на 22 % по сравнению с апрелем, сообщает Белорусская автомобильная ассоциации.

Было реализовано свыше 8 тыс. новых авто. Наибольший вклад в рост рынка внес сегмент автомобилей на новых источниках энергии, включающий гибридные и полностью электрические модели.

Сравнивая с апрелем, продажи машин с двигателями внутреннего сгорания увеличились на 2 %, тогда как реализация гибридов выросла на 50 %, а электромобилей - на 47 %.

По итогам месяца объем продаж электрокаров достиг 3,5 тыс. единиц - и это самый высокий показатель за всю историю наблюдений на рынке новых автомобилей Беларуси.