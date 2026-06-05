3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Рынок новых автомобилей в Беларуси в мае 2026 года вырос на 21,5 %
Рынок новых автомобилей в Беларуси в мае 2026 года вырос почти на 22 % по сравнению с апрелем, сообщает Белорусская автомобильная ассоциации.
Было реализовано свыше 8 тыс. новых авто. Наибольший вклад в рост рынка внес сегмент автомобилей на новых источниках энергии, включающий гибридные и полностью электрические модели.
Сравнивая с апрелем, продажи машин с двигателями внутреннего сгорания увеличились на 2 %, тогда как реализация гибридов выросла на 50 %, а электромобилей - на 47 %.
По итогам месяца объем продаж электрокаров достиг 3,5 тыс. единиц - и это самый высокий показатель за всю историю наблюдений на рынке новых автомобилей Беларуси.
Отечественный завод-производитель показал рекордный результат реализации за всю историю: по итогам мая было продано 4250 машин.