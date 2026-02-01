С 1 февраля в Беларуси на 10 % выросли пенсии

В Беларуси с 1 февраля на 10 % выросли пенсии. В целом в стране создана многоуровневая система защиты и поддержки пожилых людей.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"С 1 февраля пенсионеры в Беларуси получат повышенные трудовые пенсии. По решению главы государства все виды трудовых пенсий будут перерасчитаны в среднем на 10 %. При этом хочу обратить внимание наших уважаемых пенсионеров на то, что увеличение пенсии у каждого будет свое, в зависимости от того, какой у них был стаж и заработок до выхода на пенсию".

С учетом того, что с 1 января 2025 года в Беларуси сняты ограничения по выплате пенсии работающим пенсионерам, пенсии будут перерасчитываться как работающим пенсионерам, так и неработающим.