С 1 февраля в Беларуси на 10 % выросли пенсии
В Беларуси с 1 февраля на 10 % выросли пенсии. В целом в стране создана многоуровневая система защиты и поддержки пожилых людей.
Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"С 1 февраля пенсионеры в Беларуси получат повышенные трудовые пенсии. По решению главы государства все виды трудовых пенсий будут перерасчитаны в среднем на 10 %. При этом хочу обратить внимание наших уважаемых пенсионеров на то, что увеличение пенсии у каждого будет свое, в зависимости от того, какой у них был стаж и заработок до выхода на пенсию".
С учетом того, что с 1 января 2025 года в Беларуси сняты ограничения по выплате пенсии работающим пенсионерам, пенсии будут перерасчитываться как работающим пенсионерам, так и неработающим.
"Сегодня в республике действует многоуровневая пенсионная система. Кроме государственной пенсии, страховой пенсии, которая зависит от продолжительности стажа и заработка, каждый работник может увеличить свой доход, когда выйдет на заслуженный отдых, путем участия в программе добровольного дополнительного накопительного пенсионного страхования (программе "3 плюс 3"). На сегодняшний день в рамках данной программы договор заключили порядка 69 тыс. работников. И с учетом того, что программа начала работать с 1 октября 2022 года, уже начались первые пенсионные выплаты, когда люди дополнительно к государственной пенсии, которая рассчитывается в зависимости от стажа и заработка, получают еще дополнительную накопительную пенсию", - подытожила Елена Гоморова.