С 1 ноября между Минском и Москвой будут курсировать дополнительные "Ласточки"

Белорусская железная дорога совместно с РЖД с 1 ноября запускает дополнительную дневную пару поездов ЭС1П "Ласточка" № 719/720 между Минском и Москвой, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.

Из российской столицы поезд будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00 и прибывать в Минск в 19:34, из белорусской столицы - по субботам, воскресеньям и понедельникам в 9:57 и прибывать в Москву в 17:57.

"Поезда будут курсировать на маршруте в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении, где пассажирам доступны два класса обслуживания - бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника", - рассказали в пресс-центре.

До этого из Москвы в Минск, а также в обратном направлении ежедневно курсировали две пары поездов "Ласточка". С 2021 года поездами перевезено более 2 млн человек.