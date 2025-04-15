С 16 апреля в Гомельской области дорожает проезд в общественном транспорте

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Новые тарифы на проезд в общественном транспорте в Гомельской области будут действовать с 16 апреля. Это предусмотрено решением Гомельского облисполкома от 10 апреля 2025 года №326, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Речь о тарифах на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта в регулярном сообщении. Так, стоимость проезда в гомельских автобусах и троллейбусах составит 0,9 руб. вместо 0,8 руб. При приобретении талонов у водителей - 0,95 руб. вместо 0,85 руб. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличится до 1 руб. с 0,9 руб.

Также скорректированы тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении.