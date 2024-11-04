С 18 ноября стартует Белорусская неделя предпринимательства

18 ноября стартует Белорусская неделя предпринимательства. Мероприятия охватят все районы и области.

Участниками станут субъекты поддержки малого и среднего бизнеса, бизнес-союзы и советы по развитию предпринимательства, а также инициативная молодежь и представители депутатского корпуса. Каждый день посвящен определенной теме, например, новациям в законодательство или партнерству бизнеса и парламентариев.

Руслан Неверович, замдиректора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

"Первый день недели белорусского предпринимательства будет посвящен молодежи, развитию молодежного предпринимательства. Могу отметить, что в числе ключевых мероприятий в 18 ноября состоится диалоговая площадка министра экономики и студентов вузов по вопросам реализации предпринимательской деятельности. В рамках мероприятия представители Министерства экономики расскажут о тех мерах, которые принимает Беларусь для поддержки малого и среднего бизнеса".