3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
С ноября в городских маршрутках можно будет рассчитаться карточкой. Останется ли оплата наличными?
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210325_eco2025-03-21T04:41:29.000000Z00
Платежные терминалы должны быть установлены с 1 ноября в маршрутных такси, об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.
Это нововведение предусмотрено постановлением Совмина и Нацбанка.
Так, с 1 ноября юрлица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются городскими автоперевозками пассажиров в регулярном сообщении, должны будут использовать платежные терминалы.
При этом введение терминалов не отменяет возможность оплачивать поездку и наличными.