С ноября в городских маршрутках можно будет рассчитаться карточкой. Останется ли оплата наличными?

Платежные терминалы должны быть установлены с 1 ноября в маршрутных такси, об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Это нововведение предусмотрено постановлением Совмина и Нацбанка.



Так, с 1 ноября юрлица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются городскими автоперевозками пассажиров в регулярном сообщении, должны будут использовать платежные терминалы.



При этом введение терминалов не отменяет возможность оплачивать поездку и наличными.