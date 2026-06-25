С опорой на собственные силы, ум и предприимчивость - в Минске стартовал Форум регионов

В Минске стартовал Форум регионов Беларуси и России. В центре внимания 25 июня - Минск и Минская область. В этом году наша страна принимает XIII Форум регионов Беларуси и России. В работе 10 тематических секций. И хотя у каждой своя тематика, все же главная задача общая: благополучие народов двух союзных государств.

Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Федерального собрания России:

"В трудных условиях международной обстановки, когда наши страны пытаются загнать в тупик, мы выстояли, но для того, чтобы идти дальше, развивать экономику, способствовать тому, чтобы наши люди чувствовали себя счастливыми, предприниматели предпринимали, учителя учили, а ученые добивались новых открытий, нам надо всегда руководствоваться одним правилом - опорой на собственные силы, ум и предприимчивость".

И вот этим качествам нашим братским народам точно не занимать. Санкции и жесткая конкуренция стали для нас самым мощным стимулом. Там, где технологический суверенитет - основа нашей национальной безопасности. Совместными усилиями Беларусь и Россия уходят от критической зависимости от зарубежных технологий. Так, например, Гомсельмаш уже не первый год тесно сотрудничает с российскими партнерами. На ключевой рынок - в Россию - сегодня предприятие поставляет более 50 % своей продукции.

Виталий Шелег, гендиректор ОАО "Гомсельмаш":

"У нас есть компания "Брянсксельмаш", которая занимается сборкой и локализацией машины, которую нам Президент вручил в прошлом году. Машина локализована уже более 70 % на территории Российской Федерации, мы считаем это окном на рынок Российской Федерации".

Создание единого цифрового пространства, связь науки с производством. В современных геополитических реалиях как никогда важно обеспечить полный цикл: от проектирования до обслуживания критически важной продукции, будь то микрочипы или пассажирские самолеты.

Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Федерального собрания России и Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc497586-0ed2-43b7-925a-462bc2a66f20/conversions/9c6522ee-77d2-4504-b562-51eb4b95f5a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc497586-0ed2-43b7-925a-462bc2a66f20/conversions/9c6522ee-77d2-4504-b562-51eb4b95f5a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc497586-0ed2-43b7-925a-462bc2a66f20/conversions/9c6522ee-77d2-4504-b562-51eb4b95f5a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc497586-0ed2-43b7-925a-462bc2a66f20/conversions/9c6522ee-77d2-4504-b562-51eb4b95f5a4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня наша промышленная продукция поставляется в 78 регионов Российской Федерации. Создано 11 мультибрендовых центров, которые тоже уже работают во многих регионах. И до конца года мы планируем создать и открыть еще 4 мультибрендовых центра".

Каждая область Беларуси определила свои точки роста для реализации проектов с российским капиталом. В свою очередь у страны-соседки есть новые площадки, где готовы и хотят видеть белорусов. Один из акцентов - на промышленный пояс центрального региона. За время сотрудничества с российскими партнерами свои знаковые достижения и у наших машиностроителей.

Сергей Традчик, главный технолог СЗАО "БЕЛДЖИ":

"На российский рынок заходили многие китайские бренды. К сожалению, вот этот этап многие бренды не прошли и вынуждены были закрыть свои дилерские сети. Бренд "ДЖИЛИ-БЕЛДЖИ" - это совместный бренд, он уже с 2011 года работает и успешно реализует свою продукцию на российском рынке. То есть мы берем тем, что мы завоевали своего клиента балансом "цена - качество".

Людмила Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области России:

"Свердловская область сотрудничает со всеми регионами Республики Беларусь. У нас очень много сфер применения. Предприниматели сотрудничают друг с другом. Огромные БЕЛАЗы работают на наших горнодобывающих площадках. Торговые площади у нас огромные с товарами Республики Беларусь. И мы очень любим и продукты питания, и одежду".

Форум регионов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5475253e-4a9d-4bfc-9732-4c6cd9eb6900/conversions/e9034722-9ceb-477c-9987-7acb625eede0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5475253e-4a9d-4bfc-9732-4c6cd9eb6900/conversions/e9034722-9ceb-477c-9987-7acb625eede0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5475253e-4a9d-4bfc-9732-4c6cd9eb6900/conversions/e9034722-9ceb-477c-9987-7acb625eede0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5475253e-4a9d-4bfc-9732-4c6cd9eb6900/conversions/e9034722-9ceb-477c-9987-7acb625eede0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Росту экономического потенциала Беларуси и России способствует грамотный и эффективный аудит. Он обеспечивается органами финансового контроля двух стран. В центре внимания, прежде всего контроль за использованием средств бюджета Союзного государства, выполнением совместных программ, проектов и мероприятий.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

"Там, где экономика и экономическая безопасность, там, естественно, должны быть и контролирующие органы. Мы меняем вектор с объема и источников (целевое и нецелевое) на эффективность расходования этих средств - что реально наши государства получили от вложения этих ресурсов".

Галина Изотова и Василий Герасимов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1761f4c7-bec2-465a-bcd5-1b184d5d05d0/conversions/fe2f09af-48f2-40d9-9f20-9b6793b54e36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1761f4c7-bec2-465a-bcd5-1b184d5d05d0/conversions/fe2f09af-48f2-40d9-9f20-9b6793b54e36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1761f4c7-bec2-465a-bcd5-1b184d5d05d0/conversions/fe2f09af-48f2-40d9-9f20-9b6793b54e36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1761f4c7-bec2-465a-bcd5-1b184d5d05d0/conversions/fe2f09af-48f2-40d9-9f20-9b6793b54e36-xl-___webp_1920.webp 1920w

Галина Изотова, зампредседателя Счетной палаты России:

"Потенциал колоссален. Форум регионов наших стран показывает огромный интерес. Третий год мы делаем эту площадку, она развивается и становится более эффективной".

О совместных инновациях сегодня говорили не только в промышленности, но и в медицине.

Сохранение здоровья нации и обеспечение равного доступа к передовым достижениям - в центре внимания союзного строительства. Акценты на внедрение высокотехнологичных методов лечения онкозаболеваний, а также новых подходов в травматологии и ортопедии.

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра управделами Президента Беларуси:

"Российская Федерация и Республика Беларусь переходят к персонифицированной медицине. И переход к поиску индивидуальных, персонализированных методов диагностики и лечения открывает огромные научные возможности".

Еще раз - главная цель, которую преследует союз Беларуси и России, - качественная и благополучная жизнь его людей. А она невозможна без соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, которые в отношении Союзного государства откровенно не соблюдаются. Геополитическая напряженность сказывается на глобальной экономике. В этих условиях продовольствие становится все менее доступным. Поэтому одна из ключевых задач - защитить союзный рынок, чтобы он оставался таким же максимально прозрачным и понятным для всех сельхозпроизводителей.

Алексей Ситников, депутат Государственной Думы России:

"Сегодняшняя наша секция направлена на то, чтобы еще раз обсудить и прийти к единым требованиям, стандартам для того, чтобы продукция, производимая в России и Беларуси, находила оборот в едином экономическом пространстве".