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С опорой на собственные силы, ум и предприимчивость - в Минске стартовал Форум регионов
В Минске стартовал Форум регионов Беларуси и России. В центре внимания 25 июня - Минск и Минская область. В этом году наша страна принимает XIII Форум регионов Беларуси и России. В работе 10 тематических секций. И хотя у каждой своя тематика, все же главная задача общая: благополучие народов двух союзных государств.
Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Федерального собрания России:
"В трудных условиях международной обстановки, когда наши страны пытаются загнать в тупик, мы выстояли, но для того, чтобы идти дальше, развивать экономику, способствовать тому, чтобы наши люди чувствовали себя счастливыми, предприниматели предпринимали, учителя учили, а ученые добивались новых открытий, нам надо всегда руководствоваться одним правилом - опорой на собственные силы, ум и предприимчивость".
И вот этим качествам нашим братским народам точно не занимать. Санкции и жесткая конкуренция стали для нас самым мощным стимулом. Там, где технологический суверенитет - основа нашей национальной безопасности. Совместными усилиями Беларусь и Россия уходят от критической зависимости от зарубежных технологий. Так, например, Гомсельмаш уже не первый год тесно сотрудничает с российскими партнерами. На ключевой рынок - в Россию - сегодня предприятие поставляет более 50 % своей продукции.
Виталий Шелег, гендиректор ОАО "Гомсельмаш":
"У нас есть компания "Брянсксельмаш", которая занимается сборкой и локализацией машины, которую нам Президент вручил в прошлом году. Машина локализована уже более 70 % на территории Российской Федерации, мы считаем это окном на рынок Российской Федерации".
Создание единого цифрового пространства, связь науки с производством. В современных геополитических реалиях как никогда важно обеспечить полный цикл: от проектирования до обслуживания критически важной продукции, будь то микрочипы или пассажирские самолеты.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Сегодня наша промышленная продукция поставляется в 78 регионов Российской Федерации. Создано 11 мультибрендовых центров, которые тоже уже работают во многих регионах. И до конца года мы планируем создать и открыть еще 4 мультибрендовых центра".
Каждая область Беларуси определила свои точки роста для реализации проектов с российским капиталом. В свою очередь у страны-соседки есть новые площадки, где готовы и хотят видеть белорусов. Один из акцентов - на промышленный пояс центрального региона. За время сотрудничества с российскими партнерами свои знаковые достижения и у наших машиностроителей.
Сергей Традчик, главный технолог СЗАО "БЕЛДЖИ":
"На российский рынок заходили многие китайские бренды. К сожалению, вот этот этап многие бренды не прошли и вынуждены были закрыть свои дилерские сети. Бренд "ДЖИЛИ-БЕЛДЖИ" - это совместный бренд, он уже с 2011 года работает и успешно реализует свою продукцию на российском рынке. То есть мы берем тем, что мы завоевали своего клиента балансом "цена - качество".
Людмила Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области России:
"Свердловская область сотрудничает со всеми регионами Республики Беларусь. У нас очень много сфер применения. Предприниматели сотрудничают друг с другом. Огромные БЕЛАЗы работают на наших горнодобывающих площадках. Торговые площади у нас огромные с товарами Республики Беларусь. И мы очень любим и продукты питания, и одежду".
Росту экономического потенциала Беларуси и России способствует грамотный и эффективный аудит. Он обеспечивается органами финансового контроля двух стран. В центре внимания, прежде всего контроль за использованием средств бюджета Союзного государства, выполнением совместных программ, проектов и мероприятий.
Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
"Там, где экономика и экономическая безопасность, там, естественно, должны быть и контролирующие органы. Мы меняем вектор с объема и источников (целевое и нецелевое) на эффективность расходования этих средств - что реально наши государства получили от вложения этих ресурсов".
Галина Изотова, зампредседателя Счетной палаты России:
"Потенциал колоссален. Форум регионов наших стран показывает огромный интерес. Третий год мы делаем эту площадку, она развивается и становится более эффективной".
О совместных инновациях сегодня говорили не только в промышленности, но и в медицине.
Сохранение здоровья нации и обеспечение равного доступа к передовым достижениям - в центре внимания союзного строительства. Акценты на внедрение высокотехнологичных методов лечения онкозаболеваний, а также новых подходов в травматологии и ортопедии.
Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра управделами Президента Беларуси:
"Российская Федерация и Республика Беларусь переходят к персонифицированной медицине. И переход к поиску индивидуальных, персонализированных методов диагностики и лечения открывает огромные научные возможности".
Еще раз - главная цель, которую преследует союз Беларуси и России, - качественная и благополучная жизнь его людей. А она невозможна без соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, которые в отношении Союзного государства откровенно не соблюдаются. Геополитическая напряженность сказывается на глобальной экономике. В этих условиях продовольствие становится все менее доступным. Поэтому одна из ключевых задач - защитить союзный рынок, чтобы он оставался таким же максимально прозрачным и понятным для всех сельхозпроизводителей.
Алексей Ситников, депутат Государственной Думы России:
"Сегодняшняя наша секция направлена на то, чтобы еще раз обсудить и прийти к единым требованиям, стандартам для того, чтобы продукция, производимая в России и Беларуси, находила оборот в едином экономическом пространстве".
Экономика, здравоохранение, образование, культура. У регионов Беларуси и России много точек соприкосновения. Одна из них вне времени - наша общая историческая память, которую наши народы бережно хранят и оберегают. Ведь без этого ключевого звена нашей союзной интеграции могло и не быть.