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Селиверстов: В 2025 году на 60 % вырастет сумма, предусмотренная на надбавки бюджетникам
В 2025 году на 60 % вырастет сумма, предусмотренная на надбавки учителям, врачам, работникам культуры, спорта и социальной сферы. Об этом журналу "Экономика Беларуси" рассказал министр финансов Юрий Селиверстов, сообщает БЕЛТА.
"Бюджет сформирован на основе сценария экономического развития, предполагающего рост ВВП в 2025 году на 4,1 %. Доходы консолидированного бюджета оцениваются в Br78,7 млрд или 109,9 % к нынешнему, республиканского - Br45,8 млрд или 108,1 %. Расходная часть сформирована в сумме Br83,9 млрд (с приростом на 13,9 % к оценке 2024 года), республиканского - Br50,3 млрд (плюс 12 %).
Основную часть средств в бюджет-2025 обеспечат налоги (86 %), их ожидается на 10 % больше, чем в 2024 году. "Традиционно в пятерке основных - налог на добавленную стоимость (32 % всех доходов бюджета), подоходный (20 %), налог на прибыль (12 %), поступления от внешнеэкономической деятельности (10 %) и акцизы (4 %)", - уточнил министр.
Ключевые ориентиры при планировании бюджетных расходов - повышение уровня благосостояния граждан и инвестиционное обеспечение социально-экономического развития страны.
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