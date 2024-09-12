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Финал агросезона-2024 пройдет в Гродненском регионе
Увесистый и урожайный финал агросезона-2024 в Гродненском регионе. Хлеборобы в этом году показали рекордные результаты. Но важно помнить, что в их основе всегда ежедневный и кропотливый труд. Сегодня в честь аграриев звучат заслуженные слова благодарности и признательности. "Дожинки" принимают Мосты.
Главный праздник хлеборобов сегодня в Мостах! На Гродненщине подводят итоги аграрного года. Он выдался непростым, тем не менее хлеборобы Гродненщины внесли достойный вклад в общереспубликанский каравай, положив в закрома 2 млн тонн зерна нового урожая.
Сегодня мы очень благодарны за труд хлеборобам Мостовщины. Их труд нелегкий, непростой. Труд аграриев бесценен. Невозможно оценить его в каком-то денежном выражении, поэтому огромное спасибо нашим аграриям за тот вклад, который они сделали в достижениях Мостовского района! В Мостовском районе 5 сельхозпредприятий, которые обеспечивают продовольствием не только Мостовский район, но и страну в целом. Лучшими на уборочной кампании проявили себя такие хозяйства, как "Гудевичи" и "Черлена", за что руководителям огромное спасибо!
В центре внимания сегодня человек труда!
Именно они - аграрии - главные герои дня! Уже в два часа в районном центре культуры заслуженные награды получат победители областных соревнований в сфере АПК.
"Дожинки" - это всегда не только хлебосольно, но и обязательно зрелищно! На протяжении дня Мосты будут представлять из себя одну единую большую праздничную площадку, где абсолютно каждый точно найдет увлечение по душе. Гастрономический фестиваль, работа подворьев Гродненщины, различные фотолокации и развлекательно-игровые площадки. Завершит сегодняшний день концерт группы "Корни" и праздничный фейерверк.
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