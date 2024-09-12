Финал агросезона-2024 пройдет в Гродненском регионе

Сегодня мы очень благодарны за труд хлеборобам Мостовщины. Их труд нелегкий, непростой. Труд аграриев бесценен. Невозможно оценить его в каком-то денежном выражении, поэтому огромное спасибо нашим аграриям за тот вклад, который они сделали в достижениях Мостовского района! В Мостовском районе 5 сельхозпредприятий, которые обеспечивают продовольствием не только Мостовский район, но и страну в целом. Лучшими на уборочной кампании проявили себя такие хозяйства, как "Гудевичи" и "Черлена", за что руководителям огромное спасибо!

Роман Рублик, первый зампредседателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома: