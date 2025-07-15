А как брендовую для Гомельского региона бобовую культуру возделывают в "Брилево" и какие тонкости агронауки практикуют? К уборке зеленого горошка приступили специализированные хозяйства страны.

Погодные условия нынешним летом сдвинули сроки работ в поле на две недели позже, однако качественному проведению ответственной кампании это не помешает. Соблюдение всех регламентов - на строгом контроле. Тем временем нюансов в уборке этой культуры много, а сроки сжатые. Горошку застаиваться в поле нельзя. Лишних несколько дней - и уже перезрел.

Чтоб своевременно и эффективно переработать нежную культуру, зеленый горох в "Брилево" сеют в несколько этапов. По такому же принципу и убирают - по мере созревания. На уборку поля в 60 га отводится три недели. Вячеслав Новинский за 8 сезонов за штурвалом спецтехники тонкости уборки выучил хорошо.

На старте работ урожайность гороха на уровне 50 ц/га. По мере уборочной цифра может меняться. Чтобы в консервированном виде зеленый горошек сохранял сочность и вкусовые качества, от его уборки до начала превращения в консервы должно пройти не более часа.

Новый урожай отправляется в собственный консервный цех. Переработка - процесс непрерывный. Отбирают идеально ровные, нужного диаметра зерна. Часть зеленого урожая подвергают шоковой заморозке, часть - консервируют в банках. В этом сезоне в продажу выпустят 2 млн банок вкусной продукции.

Мощность линии позволяет перерабатывать до 25 тонн зеленого горошка в сутки. Ежедневно с конвейера сходит в среднем 85 тыс. банок готового продукта.

Контроль за соблюдением технологии - на всех этапах производства - от поля до отгрузки готовой продукции в торговую сеть.