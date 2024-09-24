Какой стратегический природный ресурс есть у Беларуси, рассказали в "Понятной политике"

Главная причина потерь - природные катаклизмы (засуха и обильные дожди, наводнения и торнадо). Наблюдая за подобными проблемами, сразу вспоминаются слова Президента Беларуси Александра Лукашенко о продовольственной безопасности. Он их говорил еще 30 сентября 2022 года, но тогда страны Запада восприняли это как что-то несерьезное: "Сегодня очень часто слышны заявления политиков по очень острой проблеме в мире - о продовольственном кризисе. По цене зерно уже становится золотом, и далеко не все его могут купить, причем миллиарды долларов на оружие легко находят. А на то, чтобы спасти от голода миллионы людей, прежде всего стариков и детей в бедных странах, денег нет. Кому-то надо разогреть серьезный конфликт".

Но сейчас, когда половина польского урожая ушла ко дну из-за наводнений, в Украине хлеб дорожает на 50 %, а во Франции отказываются от муки из-за дорогой пшеницы, все встает на свои места. Но ведь и в Беларуси так хорошо с продовольственной безопасностью было не всегда. В 1990-е людям есть было нечего. Александр Лукашенко обещал исправить ситуацию. Вот фрагмент из предвыборной программы.

Сегодня пахотные земли - золотой фонд Беларуси в прямом смысле этого слова. За полвека в мире средняя площадь пашни на душу населения сократилась более чем в два раза. Да, репродуктивность земель повышается, но в целом их стало значительно меньше, и дефицит становится все более очевидным.

Так что сохранять и развивать сельхозугодия для АПК является задачей номер один. Земли Беларуси - это наш стратегический природный ресурс. Если под землей ископаемых не так много, приходится добывать себе пищу и зарабатывать на том, что можно собрать с ее поверхности. Климат нас тоже не балует, но где он идеальный сегодня при таком количестве катаклизмов.

Еще одно важное преимущество Беларуси - бережное отношение к сельхозугодиям. Мы не применяли пагубных технологий резкого повышения урожайности, которые приводят к быстрой деградации земель. Четкое соблюдение технологий - один из главных приоритетов АПК, чего регулярно требует и глава государства. Отсюда и признанное многими высокое качество белорусских продуктов питания. Неорганическая продукция без лишней химии на фоне роста дефицита на качественные продукты - это все более ценный фактор и конкурентное преимущество.

В общем, изобилие еды на столе сегодня - это то, к чему мы несомненно привыкли, но это не данность. Белорусская продовольственная безопасность не дар, а результат огромной работы аграриев.