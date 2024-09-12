Новую молочно-товарную ферму открыли в Наровлянском районе

Отечественное животноводство приросло еще на одну современную молочно-товарную ферму. Ее открыли в Наровлянском районе.

Объект включает в себя два коровника, доильно-молочный блок, профилакторий для телят, цех раздоя. Есть система вентиляции и орошения, которая позволяет животным жить без стресса. Введенная в эксплуатацию первая очередь высокотехнологичного комплекса рассчитана на содержание 600 буренок. После выхода объекта на полную мощность их будет вдвое больше. На МТК "Будки" экспериментальной базы "Криничная" созданы хорошие условия для откорма и выращивания высокоудойных животных.

Также максимально комфортно будет и работникам фермы. В штатном расписании 20 новых рабочих мест. Недостатка кадров нет.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"В первую очередь создаются условия для людей, где хочется трудиться, хочется работать. Создаются условия для животных, где можно получить высококачественную продукцию. И самое главное, соблюдая технологические нормы, можно достигнуть генетического потенциала, который можно реализовать на этом объекте".