Прокуроры проверяют хозяйства АПК

Обеспечить животных качественными кормами, условиями содержания, сохранить качество молока и поголовье скота - основные задачи, которые стоят перед белорусскими аграриями.

Казалось бы, задача поставлена, методы ясны, но прокуратура продолжает фиксировать нарушения в аграрном блоке, причем по всей стране. Где-то недостаточно тех самых кормов, где-то отсутствует нужное оборудование, а где-то банальная бесхозяйственность.

Каждая мелочь может потянуть за собой целый ряд проблем. При этом у аграриев сейчас начинается самая горячая пора. Как готовятся к ней в регионах.

Любой рачительный хозяин знает, что сани готовят летом, а лучше весной. В хозяйстве "Полыковичи" Могилевского района о своих питомцах позаботились – в ближайшее время начнут заготавливать корма. В ОАО "Полыковичи" к уборке травяных кормов все готово. Это подтвердила и прокурорская проверка. На вооружении 2 кормозаготовительных комбайна, специальные грабли и 3 пресс-подборщика.

Всего в Могилевской области планируют заготовить миллион 777 тысяч тонн кормовых. Часть хозяйств региона уже приступили к уборке. Впрочем своевременность - не единственное требование к работникам АПК. Условия хранения - еще один важный момент, на который обращают внимание контролеры.

Работа прокуратуры здесь нацелена не на наказание. Нарушения, как правило, на местах стараются исправить оперативно. Впрочем иногда приходится принимать и серьезные меры.

Одно из хозяйств Лоевского района сейчас переживает нелегкие времена. Руководитель отстранен, планируется реорганизация предприятия. Содержится здесь полтысячи голов крупного рогатого скота. Плюс место для телят. Соответственно на ферме должен быть полноценный банк молозива, но его нет.

А еще отсутствие пастеризатора, который должен быть в наличии, чтобы в будущем молодняк получал полезное питательное молоко. Казалось бы, мелочи, но тянут за собой реальные проблемы и неутешительные цифры.