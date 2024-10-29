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Уборочная кампания в Минской области выходит на финишную прямую
Уборочная кампания в Минской области выходит на финишную прямую. Аграрии готовы закрыть потребности внутреннего рынка в овощной продукции. Сейчас в регионе активно ведется заготовка капусты, моркови и свеклы. Так, в крестьянско-фермерском хозяйстве Смолевичского района завершается уборка морковки и лука - его в камерах хранения уже полторы тысячи тонн. Позже приступят к капусте.
Урожай, благодаря грамотному подходу, получают достойный. Теперь задача - его сохранить. Весомую часть отправляют в хранилища - более 15 тысяч тонн овощей и фруктов заложат в стабфонды. Из них свыше 3 тысяч тонн капусты и 2 тысячи - моркови. Запасы пополняют не только агрокомбинаты и сельхозпредприятия, но и фермерские хозяйства.
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