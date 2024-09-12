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В Беларуси убирают сахарную свеклу и картофель
Сентябрь - результативный месяц в работе сельхозорганизаций. Аграрии всех регионов в эти дни активно копают сахарную свеклу и картофель.
К слову, урожай второго хлеба в этом году превысит миллион тонн. Запасов внутреннего рынка хватит с лихвой. Треть же этого объема экспортируют, а это более десятка стран.
Картофель, который в эти дни копают на полях сельхозорганизации "Озерицкий-Агро", отправят в Россию, Сербию и Македонию. Каждый день в хранилища хозяйства закладывают около 400 тонн картофеля нового урожая. Часть упаковывают в сетки для торговых сетей, основной же объем на длительное хранение. При температуре плюс 4 и уровне влажности 75-80 % клубни пролежат до апреля-мая следующего года.
Сегодня в Минской области развивают и глубокую переработку нашего второго хлеба. В Столбцах производят картофельные хлопья, в Марьиной Горке - пюре, чипсы и снеки.
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