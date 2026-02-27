3.75 BYN
Сенаторы одобрили законопроект "О лизинговой деятельности"
Сенаторы на заседании сессии Совета Республики одобрили законопроект "О лизинговой деятельности".
Среди новаций - введение такого инструмента, как вторичный лизинг, - возможность повторной передачи имущества в лизинг. Кроме того, предусматривается возможность приобретения жилого дома с участком.
Также законопроектом ограничен максимальный размер неустойки, штрафов, пени по договору в размере не более половины стоимости предмета лизинга.
Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"По сути, законопроект закрепил всю успешную практику, которая была накоплена за годы работы этого механизма в рамках Указа главы государства, но вместе с тем введен ряд очень существенных новаций. Практически все они носят социальную направленность на то, чтобы защитить прежде всего права лизингополучателей. Очень интересные новации связаны с ограничением вознаграждения, которое взимает лизинговая компания. То есть Национальный банк будет регулировать эту сферу с тем, чтобы люди не переплачивали за лизинг в период пользования этой услугой".
За 2025 год глобальный лизинговый портфель уже составил 14,8 млрд белорусских рублей. Рост по отношению к 2025 году составил 15,5 %.