Сергеенко: Беларусь дорожит сложившимся уровнем дружественных отношений с Кыргызстаном

Беларусь дорожит сложившимся уровнем дружественных отношений с Кыргызстаном. Об этом 6 марта заявил председатель Палаты представителей. Игорь Сергеенко провел встречу с Эрболом Султанбаевым, послом Кыргызстана в нашей стране.

Мы сотрудничаем на разных интеграционных площадках, в том числе в рамках ОДКБ. Кыргызстан в 2025 году председательствует в международной организации, и это большая ответственность. Но главное в наших двусторонних отношениях - экономика. И здесь важна роль парламентариев.

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

"Существуют группы дружбы с обеих сторон. Также активно свою деятельность проводят и комитеты посткомиссии по международным делам. В этой связи нам бы виделась очень важным активизация работы именно в таких форматах, с возможным проведением совместных заседаний, в том числе и в режиме видеоконференции. Сегодня наши двусторонние отношения развиваются поступательно. Хороший политический диалог сформирован между лидерами стран как и в личностном, так и в деловом отношении. Конечно, все это для нас является прочной базой для углубления совместного взаимодействия".

"Между Беларусью и Кыргызстаном установлены конструктивные отношения. Кыргызстан реализует прагматичную, конструктивную внешнюю политику, направленную на укрепление стабильности в регионе. И для нас это тоже важно, потому что Центрально-Азиатский регион, в котором находится Кыргызстан, является непростым регионом мира, источником многих угроз, потенциальных угроз. И деятельность Кыргызстана направлена на их минимизацию, что также важно и для Республики Беларусь", - рассказал Олег Романов, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.