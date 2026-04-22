Сервис и оригинальные запчасти: в чем преимущества белорусских мультибрендовых центров
Минский автомобильный завод последовательно расширяет свою сервисно-сбытовую сеть в регионах Российской Федерации, активно используя формат мультибрендовых центров. Об этом рассказал заместитель генерального директора ООО "МАЗ-РУС" Владимир Ананич в "Актуальном интервью".
"В рамках стратегии развития с регионами Российской Федерации ООО "МАЗ" стал активно развивать сервисно-сбытовую сеть. Мы представлены как собственными региональными центрами, так и в мультибрендовых центрах совместно с предприятиями, входящими в систему Министерства промышленности Республики Беларусь", - обозначил он.
Сегодня это порядка 10 мультибрендовых центров, где представлен Минский автомобильный завод.
По словам замгендиректора, создание таких центров преследует сразу несколько стратегических целей: "Основная цель создания мультибрендовых центров для Минского автомобильного завода - это расширение географического покрытия, сервисное сопровождение, создание склада оригинальных запасных частей. И основное преимущество - это возможность приобретения техники в формате комплексной поставки".
"Уже сегодня клиент может приобрести в мультибрендовом центре разные виды техники: от автобуса до комбайна. Клиент в одном месте получает весь спектр услуг, знакомится со всеми видами продукции", - подчеркнул Владимир Ананич.
Он отметил, что мультибрендовые центры создаются на базе уже существующих субъектов товаропроводящей сети предприятий белорусского Минпрома, что дает ряд важных преимуществ: "У каждого уже есть якорный бренд, что позволяет ускорить адаптацию к новому бренду. Есть понимание работы с финансовыми программами Республики Беларусь. Также немаловажное преимущество - это отсутствие в портфеле конкурентных брендов".
Таким образом, стратегия МАЗ в России направлена на максимальное удобство клиента: в одном месте можно ознакомиться со всей линейкой белорусской техники, приобрести ее в комплексе, получить полный сервис и оригинальные запчасти. Это позволяет существенно расширить географическое присутствие завода и повысить конкурентоспособность белорусской продукции на российском рынке.