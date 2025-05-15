Сев кукурузы завершен в Минской области

Сельхозорганизации Минской области в эти дни активны на весенних полевых работах. Аграрии Центрального региона первыми в стране завершают сев кукурузы. Общая площадь - 275 тысяч гектаров. Более 40 % из них отводится на зерно.

Так, в хозяйстве "Пятигорье" агрокомбината "Дзержинский" - завершили сев на последних полях, которые расположены в Воложинском районе. Всего у предприятия 2 600 гектаров под кукурузу. При этом аграрии делают акцент и на других культурах, которые имеют стратегическое для АПК значение: это рапс (к слову, он хорошо перезимовал), люцерна и подсолнечник.