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Сев кукурузы завершен в Минской области

Сельхозорганизации Минской области в эти дни активны на весенних полевых работах. Аграрии Центрального региона первыми в стране завершают сев кукурузы. Общая площадь - 275 тысяч гектаров. Более 40 % из них отводится на зерно.

Так, в хозяйстве "Пятигорье" агрокомбината "Дзержинский" - завершили сев на последних полях, которые расположены в Воложинском районе. Всего у предприятия 2 600 гектаров под кукурузу. При этом аграрии делают акцент и на других культурах, которые имеют стратегическое для АПК значение: это рапс (к слову, он хорошо перезимовал), люцерна и подсолнечник.

В помощь аграриям этим летом и осенью новые машины "Гомсельмаш". Накануне сельхозорганизации Минской области получили 80 новых зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

аграрии