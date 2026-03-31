Сев ранних яровых, подкормка озимых, подготовка к севу кукурузы - ранняя весна аграриям на руку

На юго-востоке страны набирают темпы работы в полях. Все без исключения хозяйства работают быстро и качественно, чтобы зерно легло в подготовленную почву, пока сохраняется влага. Ранняя весна аграриям на руку.

В агротехнические сроки насыщают почву комплексными удобрениями, сеют ранние яровые культуры, подкармливают озимые, готовят площади под сев кукурузы и овощей. Репортаж с полей Гомельской области.

Треть отведенных площадей под ранние яровые в Гомельской области уже засеяны. Регион вышел на еженедельный темп в 4,5 тыс. гектаров, постепенно хозяйства ускоряются. Не сбавляет темпы и "Демеховское". Хозяйство увеличило посевные площади, нужно успевать, используя каждый погожий день.

Иван Анисовец, директор КСУП "Демеховское":

"Стоит задача до 10 апреля отсеяться. Мы успеем: до начала апреля подкормим озимые и закончим вторую подкормку рапса. Механизаторы все толковые, опытные, работают как положено: с утра до темна. У нас план 700 гектаров, это 500 гектаров овса и 200 гектаров ячменя, плюс еще однолетние - 200 гектаров".

Серьезное подспорье для аграриев - помощь межрайонного механизированного отряда, созданного на базе КПТУП "Речицаагрохимсервис". Располагает солидным парком современной техники, специалисты с большим опытом приходят на помощь соседям. Сейчас задействованы в посевной на полях Лоевского, Брагинского, Хойникского, Речицкого районов, а еще мехотряд обрабатывает и свои земли.

Юрий Сторожилов директор КПТУП "Речицаагрохимсервис":

"Получили много техники из бюджета, плюс часть техники закупили за собственные средства - опрыскиватель и два агрегата для подкормки кукурузы. Обновляемся. Вовремя подкормить, чтобы дать толчок и чтобы культуры озимые пошли в рост. Любое нарушение, любой сбой - все это потери урожая".

Алексей Трофименко на новом опрыскивателе отечественного производства заканчивает первую подкормку озимой ржи. Через 2 недели окрепшему злаку дадут вторую порцию витаминов. В емкость машины помещается 3 т жидких удобрений, ширина захвата - 24 метра. Агрегат надежный и удобный в управлении.

Алексей Трофименко, механизатор КПТУП "Речицаагрохимсервис":

"На технике установлена навигация - это нужно, чтобы не было ошибок и я точно видел, где прошел последний след. Теперь все время ориентируюсь по приборам, на шланги можно даже не смотреть. В работе это отличный помощник, нареканий нет".

В этом агросезоне в "Речицаагрохимсервисе" пересмотрели структуру посевных площадей и пошли на увеличение полей с ячменем. Культура перспективная, по белку превосходит тритикале и рожь, а еще из-за питательности его охотнее покупают комбинаты хлебопродуктов.