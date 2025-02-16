Шоколад, сгущенка, зефир, мармелад - какими кондитерскими изделиями славится Беларусь

Сегодня о белорусских продуктах знает весь мир и ценит за качество. Накануне отпраздновала 120-летний юбилей фабрика "Коммунарка".

Богатая история, а еще сочетание традиций и инноваций - ценности, пожалуй, каждого производителя отрасли. В нашей стране она представлена очень широко - от больших предприятий до уютных кондитерских. И у каждого свои правила на кухне.

В творческой атмосфере на свет рождаются настоящие шедевры. Февраль и март - приятное время, когда поздравляем любимых, а для Кати и Оксаны - это один из самых жарких периодов. Для каждой из подруг некогда хобби стало ремеслом и делом всей жизни. Кондитер - это ведь не только про еду.

"Торт - это праздник, это эмоции, он запоминается надолго. Если это был торт с вау-эффектом, то заказчик расскажет о нем друзьям, родственникам, фотографии будут пересылаться", - рассказала кондитер Екатерина Масалович.

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Кондитерское дело - это настоящее искусство, где есть свои течения и тренды. Настоящая сладкая витрина сейчас в социальных сетях, где на любой повод найдется свой десерт. А вот в мировом сегменте TikTok в лидерах необычное лакомство. Дубайский шоколад начнут выпускать и в Беларуси. На неделе эту новость бурно обсуждали в соцсетях. За дело возьмется "Коммунарка". Правда, пока на предприятии об этом говорят с осторожностью. Все-таки путь от идеи до прилавка проходят далеко не все сладкие новинки.

Дарья Орлова-Литвинова, ведущий специалист отдела маркетинга фабрики "Коммунарка":

Мы всегда смотрим на то, что хочет наш покупатель. Мы собираем обратную связь из наших социальных сетей. Часто выезжаем на дегустации, где видим обратную связь напрямую уже от людей. Т.е. таким образом мы видим то, что хочется людям, что они хотят, чего им не хватает. И таким образом у нас рождаются какие-то идеи.

К своему юбилею фабрика решила вспомнить советские рецептуры. Уже на прилавках есть лимитированная серия со вкусом молодости и воспоминаний. А это продукт на все времена. "Президент Эксклюзив" - шоколад со знаком качества теперь официально и подход к производству действительно эксклюзивный.

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А еще этот шоколад помогает продвигать бренд "Сделано в Беларуси" за рубежом. Как и еще один обладатель знака качества - рогачевская сгущенка. Да и в принципе своя сладкая гордость едва ли не в каждом городе и районе. Витебские вафли, бобруйский зефир, славгородский мармелад, а теперь и ивенецкая мягкая карамель.

До открытия новой линии в Ивенце белорусские производители такой технологии не знали. Она, скажем прямо, не самая легкая. Основа мягкой карамели - сахар, патока и желатин. Их нужно правильно соединить, сварить, охладить.

Затем новинки пакуют и развозят в сети по всей стране. Есть заявки также из России, так что здесь будут зарабатывать и на внешних поставках. Для небольшого городского поселка - это настоящее достижение, которое стало возможным благодаря инициативе "Один район - один проект".

"За 2 последних года наш коллектив прирос на 75 человек. Это довольно неплохо. А благодаря нашему новому открывшемуся цеху он прирос еще на 35 человек. Поэтому приятен тот факт, что люди, которые здесь, в данной местности, родились, здесь же и пригодились. Они не едут за десятки километров в другую местность и не ищут работу, а приходят к нам", - отметил директор ивенецкого филиала фабрики "Слодыч" Владимир Булай.

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Таких проектов в стране будет еще больше. Это и рабочие места, и развитие регионов, и замещение импорта. Хотя тут, скорее, действуем на опережение.

Александр Яковчиц, зампредседателя концерна "Белгоспищепром":

Это в том числе создание продуктов, не замещающих прямой импорт, а совершенно новых на рынке. Например, "Спартак" сделал шоколад с коллагеном. Никто до этого не делал. "Красный пищевик" сделал жевательный зефир. Это совершенно новый продукт.

Белорусские сладости знают во всем мире и ценят прежде всего за качество. Оно подтверждается официально работниками Института метрологии Госстандарта. Для каждого параметра своя методика исследований. Все они показывают, что претензий нет ни к одному отечественному кондитерскому изделию.

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