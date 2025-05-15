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Шпилевская: Опыт Беларуси интересен БРИКС в самых разных сферах
Опыт Беларуси интересен БРИКС в самых разных сферах. Об этом на площадке II Форума женского предпринимательства БРИКС в Москве заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Форум собрал представителей более 30 стран, а это более тысячи гостей и около 200 спикеров.
Женский деловой альянс БРИКС выступает за максимальное вовлечение в бизнес прекрасной половины человечества. И такие площадки - возможность напрямую договориться о развитии совместных проектов.
"Женщины очень быстро находят точки взаимопонимания, взаимоприкосновения, а здесь тем очень много. И это не только, там, условно, технологии, это еще, например, здравоохранение, где точно нашей стране есть что сказать, что показать и чему научить. Этот взаимный опыт, взаимный обмен очень важны, и эта площадка прекрасна именно для этого, - прокомментировала Ольга Шпилевская - председатель Белорусского союза женщин. - К нам поступило предложение, и в ноябре прошлого года у нас был создан офис Женского альянса БРИКС. Почему? Потому что действительно интересен опыт Беларуси во всех сферах".
Среди наших интересов - инвестиции и IT-сектор, легкая промышленность, АПК, образование, торговля и социальная сфера. Ключевая тема форума на этот раз - развитие регионального сотрудничества БРИКС со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ. Совместные усилия бизнес-леди призваны не только укрепить позиции женского предпринимательства на международном рынке, но и способствовать повышению добавленной стоимости товаров.