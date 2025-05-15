Шпилевская: Опыт Беларуси интересен БРИКС в самых разных сферах

"Женщины очень быстро находят точки взаимопонимания, взаимоприкосновения, а здесь тем очень много. И это не только, там, условно, технологии, это еще, например, здравоохранение, где точно нашей стране есть что сказать, что показать и чему научить. Этот взаимный опыт, взаимный обмен очень важны, и эта площадка прекрасна именно для этого, - прокомментировала Ольга Шпилевская - председатель Белорусского союза женщин. - К нам поступило предложение, и в ноябре прошлого года у нас был создан офис Женского альянса БРИКС. Почему? Потому что действительно интересен опыт Беларуси во всех сферах".