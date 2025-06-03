Шулейко: Больше 550 павильонов и организаций участвуют в "Белагро-2025"

Все внимание профессионалов в сфере АПК в эти дни приковано к выставке "Белагро". Событие ключевое для ведущих белорусских и зарубежных компаний и новаторов сельскохозяйственного рынка.

В 2025 году экспозиция разместилась в новом выставочном центре, что позволило увеличить площадь и географию участников. Свои достижения представили более десятка стран и свыше полутысячи компаний.

"Белагро" - это, конечно, выставка специализированная. Здесь проходят бизнес-форумы, переговоры, подписания. Предприятия выставляют новинки, дилеры и хозяйственники, что нужно - покупают. Но ко всему "Белагро" - это еще и большая гордость для каждого из нас, белоруса. Что может наша страна? Быть державой аграрной - круто. Просто потому что это безопасность продовольственная. Ты знаешь, что будешь сыт и при этом очень вкусно накормлен.

Глобальные кризисы, климат, санкции. Все это, разумеется, влияет на продовольственную безопасность в мире. Как противостоять? Единым фронтом. Например, мощной десяткой. На полях выставки сегодня прошел АгроШОС.

Джанеш Кейн, заместитель генерального секретаря ШОС:

"В плане продовольственной безопасности ваша страна играет важную роль. Это наглядно, это видно. Если бы не было усилий со стороны Беларуси, то было бы колоссальное голодание в некоторых странах. Не только продовольствие, но также техника, удобрение и т.д. играют очень важную роль".

Беларусь экспортирует продукты питания в 103 страны, при этом полностью самообеспечив себя. Мясо в стране производится 139 килограммов на человека, а потребляется 98. По молочной продукции производство почти в 4 раза превышает потребление. А что же по картофелю уступив, у профильного министра интересовались все журналисты. В последнее время много говорим о втором хлебе.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Все те семена, которые у нас имелись, мы высадили картофель на площади 21 тыс. га. Соответственно с учетом еще фермеров, которые занимаются выращиванием картофеля дополнительно, мы планируем получить в этом году около миллиона тонн картофеля".

"Выставка очень большая. Сегодня больше 550 выставочных павильонов, организаций различного уровня участвуют в нашей выставке", - отметил Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси.

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Сельское хозяйство, машиностроение, фармацевтика, промышленности (пищевая, легкая, горная) - все это обсуждали сегодня на другом форуме: бизнес Беларуси и Кыргызстана. Есть дорожная карта по сотрудничеству до 2027 года. Подписана она в марте на уровне вице-премьеров. Кроме этого, помним амбициозную цифру в 500 млн долларов. О таком товарообороте говорим в ближайшие годы. Беларусь и Кыргызстан сегодня скрепили отношения подписями по линии племенного животноводства.

Площадка "Белферма", "Белводхоз" с рыбацкой деревней, где и уха, и самому выловить рыбку можно. А еще солдатская каша от Минобороны по соседству. И торговые ряды (все это внутри центра) - пробуешь, здесь покупаешь.