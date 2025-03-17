Сильные регионы, стабильность экономики и финансов - приоритетные направления в развитии Беларуси

Что ожидать белорусам в экономике и финансах? В стране новое правительство, премьер-министр и глава Национального банка. Какие направления станут приоритетными? Что стоит на первом месте в программе социально-экономического развития на следующие пять лет?

Премьер-министр Александр Турчин четко обозначил: "Никакой существенной коррекции экономического курса не будет. Ключевой подход - "эволюция без революций", работать над более успешным развитием экономики постепенно - без рывков и всплесков".

Главное - это наши люди, повышение их благосостояния, улучшение качества жизни за счет устойчивого и сбалансированного экономического роста Беларуси.

Иными словами, Беларусь выходит на новый уровень развития - когда важен не просто экономический рост в ущерб каким-то иным макроэкономическим показателям, а важен баланс! Планомерное развитие всех сфер жизнедеятельности общества!

Впереди у правительства - программа социально-экономического развития на пятилетку, которая будет представлена на Всебелорусском народном собрании.

Ключевое - обеспечение высокого уровня жизни белорусов за счет роста производительности труда, повышения конкурентоспособности и высокого уровня добавленной стоимости белорусской продукции и услуг на рынках России/Китая.

Так, в январе 25 года реальная заработная плата в Беларуси увеличилась на 13,5 %.

Мы экспортно ориентированная страна, если просто: чем больше мы торгуем с зарубежными странами, тем больше у нас с вами доходов, тем мы богаче! Но на внешних рынках весьма высокая конкуренция, для этого необходимо стать умнее, чувствовать тенденции и создавать новую, конкурентную продукцию и успешно торговать ею.

Второе важное направление социально-экономического развития республики - это большой уклон в регионы - это реализация на практике тезиса предвыборной программы Президента: "Сильные регионы - сильная страна". В этой связи в нынешнем составе правительства - несколько бывших губернаторов, мэр Минска.

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Сильные регионы. Решение проблемы оттока работников из районов

В Беларуси много региональных программ - сейчас важно придать им новое осмысление и решить одну из ключевых проблем нашей экономики: отток экономически активного населения из большинства районов республики.

Что касается банковско-финансовой сферы? Новый глава Нацбанка Роман Головченко обозначил: «Банковская система адаптировалась к шокам и вызовам. Несмотря на санкции, мы научились с этим жить и нашли свои пути, санкции ненадолго, и здравый смысл возобладает».

Стабильная финансовая система - это критически важно для устойчивости не только экономики, но и государства в целом. Так, в 2020 году деструктивные силы не просто так расшатывали банковскую систему - провоцировали посредством фейковых новостей набеги на банки для изъятия депозитов. Эта острая тема затрагивает каждого человека, его сбережения, его накопления, его финансовое планирование.

Поэтому и сейчас так важно обеспечить стабильность работы банковско-финансовой системы.

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Стабильность финансов. Банковская система адаптировалась к шокам и вызовам

По данным Минэкономики, доверие к белорусскому рублю растет, его роль в экономике усиливается. Граждане стали более склонны сберегать в белорусском рубле, растут вклады в национальной валюте. Так, в январе-феврале 2025 года физлица в Беларуси продали почти на 8 млн иностранной валюты больше, чем купили.