Сколько белорусского мяса закупил Китай?

За 9 месяцев 2024 года Беларусь продала в Китай мяса и мясных продуктов почти на 210 млн долларов. Цифры приводит главное таможенное управление КНР.

Больше всего по вкусу пришлась птица. Замороженной говядины поставили на сумму чуть более 55 млн долларов. Плюс почти на 2 млн свежей и охлажденной.

Кроме этого, по данным китайской статистики, КНР импортирует из Беларуси молоко, сливки, молочную сыворотку и другую продукцию.