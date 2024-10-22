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Снопков: Белорусская экономика развивается темпами выше среднемировых

Белорусская экономика развивается темпами выше среднемировых, и такая тенденция наблюдается уже второй год.

22 октября об этом в Овальном зале Палаты представителей заявил первый вице-премьер Николай Снопков. В парламенте - день вопросов и ответов, формат уже традиционный.

О чем спрашивали депутаты и сенаторы и какие главные цифры озвучены с трибуны - подробности в видео.

Николай Снопков

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