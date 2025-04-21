Со своим стилем и вкусом. Реализация программы "Один район - один проект" на примере Минского района
Автор:Алексей Кондратенко
Пример того, как инвестиции оживляют региональную экономику. Бизнесмены выбирают нашу страну для производства (в чем весьма преуспевают). А еще четвертый год как действует программа "Один район - один проект". За это время создано свыше 3 тыс. рабочих мест.
Только за прошлый год в Беларуси были реализованы 44 такие инициативы. На 2025 год сформирован пул из 220 проектов. Побываем в самом населенном районе нашей страны - Минском.
Инновации и новые рабочие места для экономики Беларуси, а также продукция, которая ориентирована на экспорт. На примере Минского района узнаем, как идет реализация программы "Один район - один проект".
Грациозные цветы, минимализм, классика или помпезное барокко. На рынке оформления интерьеров свои тренды, в которых гибко ориентируется этот производитель виниловых обоев. У предприятия, которое находится в агрогородке Новоселье, свои дизайнеры.
Олеся Ломако, главный специалист ООО "Профистиль":
"Здесь рождаются самые модные и стильные дизайны для обоев. Мы используем антивандальное качество. Это устойчивость к стиранию, механическим повреждениям и долговечность".
Вот уже 7 лет на предприятии трудится Илья Левкович. Парень местный. В своей работе (а он уже мастер участка) всегда находит что-то творческое.
О высоком спросе на продукцию говорит такой факт: производство обоев круглосуточное. За 24 часа здесь выпускают около 20 тыс. натуральных рулонов. Обои - товар универсальный для многих стран, вот почему у компании высокий экспортный потенциал.
Алексей Бубнов, гендиректор ООО "Профистиль":
"Порядка 85 % мы поставляем на экспорт. Это прежде всего Российская Федерация, республики Кавказа, Средней Азии, Молдова. Нас ставят в один ряд с другими продуктами белорусского производства с высокой узнаваемостью в различных странах. Это очень приятно. Модернизация идет постоянно. В 2024 году мы установили оборудование с лазерной гравировкой трафаретов. Сейчас в стадии установки секция глубокой печати".
За последние полгода разогнался до полной мощности новый цех гофрации предприятия "Эффективные системы упаковки". Компания входит в костяк заводов промзоны в агрогородке Гатово.
Гофрированная полиамидная оболочка популярна в АПК, это не только мясоперерабатывающие комбинаты.
Евгения Ивановская, ведущий специалист ООО "Эффективные системы упаковки":
"Мы видим, что есть новый тренд по упаковке в полиамидную оболочку. Все больше продуктов (сливочное масло, мороженое, зельц, паштеты, кондитерские изделия) уже сегодня мы упаковываем в нашу полиамидную упаковку".
У предприятия из Гатово также высокий экспортный потенциал.
Юрий Козлов, директор ООО "Эффективные системы упаковки":
"Сегодня по экспорту отгружается около 80 % всей выпускаемой продукции. Оболочку мы продаем по всему миру. Этот продукт удобен по логистике. Поэтому у нас в портфеле более 30 стран, а это 4 континента".
Уже в 2025 году промышленники реализуют еще один инвестпроект на более чем 10 млн рублей. Это увеличение мощностей по производству упаковки. Для экономики же Минского района плюс 30 новых рабочих мест.