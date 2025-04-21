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Со своим стилем и вкусом. Реализация программы "Один район - один проект" на примере Минского района

Пример того, как инвестиции оживляют региональную экономику. Бизнесмены выбирают нашу страну для производства (в чем весьма преуспевают). А еще четвертый год как действует программа "Один район - один проект". За это время создано свыше 3 тыс. рабочих мест.

Только за прошлый год в Беларуси были реализованы 44 такие инициативы. На 2025 год сформирован пул из 220 проектов. Побываем в самом населенном районе нашей страны - Минском.

Инновации и новые рабочие места для экономики Беларуси, а также продукция, которая ориентирована на экспорт. На примере Минского района узнаем, как идет реализация программы "Один район - один проект".

Грациозные цветы, минимализм, классика или помпезное барокко. На рынке оформления интерьеров свои тренды, в которых гибко ориентируется этот производитель виниловых обоев. У предприятия, которое находится в агрогородке Новоселье, свои дизайнеры.

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Олеся Ломако, главный специалист ООО "Профистиль":

"Здесь рождаются самые модные и стильные дизайны для обоев. Мы используем антивандальное качество. Это устойчивость к стиранию, механическим повреждениям и долговечность".

Вот уже 7 лет на предприятии трудится Илья Левкович. Парень местный. В своей работе (а он уже мастер участка) всегда находит что-то творческое.

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О высоком спросе на продукцию говорит такой факт: производство обоев круглосуточное. За 24 часа здесь выпускают около 20 тыс. натуральных рулонов. Обои - товар универсальный для многих стран, вот почему у компании высокий экспортный потенциал.

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Алексей Бубнов, гендиректор ООО "Профистиль":

"Порядка 85 % мы поставляем на экспорт. Это прежде всего Российская Федерация, республики Кавказа, Средней Азии, Молдова. Нас ставят в один ряд с другими продуктами белорусского производства с высокой узнаваемостью в различных странах. Это очень приятно. Модернизация идет постоянно. В 2024 году мы установили оборудование с лазерной гравировкой трафаретов. Сейчас в стадии установки секция глубокой печати".

За последние полгода разогнался до полной мощности новый цех гофрации предприятия "Эффективные системы упаковки". Компания входит в костяк заводов промзоны в агрогородке Гатово.

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Гофрированная полиамидная оболочка популярна в АПК, это не только мясоперерабатывающие комбинаты.

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Евгения Ивановская, ведущий специалист ООО "Эффективные системы упаковки":

"Мы видим, что есть новый тренд по упаковке в полиамидную оболочку. Все больше продуктов (сливочное масло, мороженое, зельц, паштеты, кондитерские изделия) уже сегодня мы упаковываем в нашу полиамидную упаковку".

У предприятия из Гатово также высокий экспортный потенциал.

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Юрий Козлов, директор ООО "Эффективные системы упаковки":

"Сегодня по экспорту отгружается около 80 % всей выпускаемой продукции. Оболочку мы продаем по всему миру. Этот продукт удобен по логистике. Поэтому у нас в портфеле более 30 стран, а это 4 континента".

Уже в 2025 году промышленники реализуют еще один инвестпроект на более чем 10 млн рублей. Это увеличение мощностей по производству упаковки. Для экономики же Минского района плюс 30 новых рабочих мест.

Один район - один проектрегионыМинский район