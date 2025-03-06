Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Со знаком качества - на ВДНХ в Москве открылась выставка белорусских товаров

Выставка белорусских товаров, удостоенных Государственного знака качества, открылась на ВДНХ в Москве.

Экспонируются лучшие образцы продукции, произведенной в нашей стране: продукты питания, текстиль, машиностроительная продукция. Среди участников - известные бренды, которые давно завоевали признание потребителей не только в Беларуси, но и за рубежом.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Сегодня на рынке РФ более 1 тыс. наименований различной продукции, производимой в нашей стране. И все они, конечно, соответствуют высоким критериям качества. Это, если его можно так назвать, конкурс, возможность двигаться всем остальным к высоким стандартам".

Посетители выставки смогут узнать о лучших белорусских брендах, проводимой в стране работе по повышению качества выпускаемой продукции и познакомиться с историей развития национальной инфраструктуры качества: от знака качества СССР до Государственного знака качества суверенной Беларуси.

Знак качестваВДНХ