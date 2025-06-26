Соглашение об экономическом партнерстве ЕАЭС с ОАЭ заключат в Беларуси

Соглашение об экономическом партнерстве ЕАЭС с ОАЭ могут заключить в Минске. Перспективы сотрудничества обсудили во время бизнес-диалога ЕАЭС - ОАЭ на полях IV Евразийского экономического форума, пишет БЕЛТА.

Ожидается, что документ будет подписан на саммите ЕАЭС 27 июня. Он базируется на международных нормах права, устраняет не только тарифные барьеры, но и создает всевозможные инструменты отраслевого взаимодействия в сферах и областях, отвечающих перспективам развития экономик стран.

Как отметила заместитель премьер-министра председатель Совета ЕЭК Наталья Петкевич, открываются новые возможности в торговле с ОАЭ по множеству направлений: "Документ был подготовлен в достаточно короткий срок, несмотря на необходимость согласования многих позиций. Мы надеемся, что эти добрые начинания заложат новый трек развития ЕЭК на последующий период. После 2025 года мы начинаем новый этап реализации наших стратегических планов".

Она добавила, что Беларусь с ОАЭ связывают тесные межгосударственные отношения. "Очень приятно, что нам удается продвигаться вперед и на двустороннем треке, и на международном", - добавила Наталья Петкевич.

Планируется подписание между Беларусью и ОАЭ соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Страны согласовали снижение таможенных пошлин. Тарифные преференции, предоставляемые соглашением, покрывают порядка 95 % экспорта в ОАЭ и 91 % импорта эмиратских товаров в Беларусь.

"Мы в течение пяти лет должны снизить пошлины с 4,7 % до 0 % по экспортным позициям и по импортным позициям с 7,8 % до 1 %. Кроме снижения пошлин соглашение должно дать и ряд иных преимуществ. Я имею в виду и снятие барьеров с точки зрения стандартизации, фитосанитарных мер, при регулировании вопросов защиты интеллектуальной собственности", - сказала вице-премьер.

Также она обратила внимание, что, кроме сырьевой темы во взаимной торговле открываются возможности для торговли товарами и услугами по ряду иных позиций.

"Мы можем быть интересны ОАЭ с точки зрения поставки продовольствия, продукции легкой промышленности, сможем найти точки соприкосновения и во всем, что связано с деревом, лесоматериалами и изделиями из них. Фармацевтика - это то, чем по ряду позиций мы можем гордиться и экспортировать, здесь точки соприкосновения и с научной, инновационной позиции", - добавила вице-премьер.

Она обратила внимание, что у Беларуси большие надежды по наращиванию поставок белорусских товаров в ОАЭ. Страна может стать хабом, через который будут развиваться отношения с другими государствами.

Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев в свою очередь отметил, что соглашение об экономическом партнерстве - отражение политики Евразийского экономического союза по интеграции с дружественными странами для совместного развития. Оно поможет раскрыть потенциал роста, будет способствовать кооперации в производстве, расширению коридора Север - Юг, важной частью которого являются ОАЭ.

"Наша торговля с Эмиратами за последнее десятилетие выросла больше чем в 5 раз. Соглашение охватывает существенно выше 90 % либерализации как по количеству линий, так и по охвату торговли. Это соглашение не просто о свободной торговле, а об экономическом партнерстве. У нас не было еще такой глубины соглашения с внешними партнерами. Мы договорились по широкому кругу практических вопросов, далеко уходящих за границы простого обнуления пошлин. Это и техническое регулирование, и таможенные процедуры, большой блок по цифровизации торговли, электронная торговля, отраслевое сотрудничество. Это темы, которые нам предстоит раскрыть, чтобы действительно показать реальную планку, на которую мы сегодня должны выходить в торговле", - сказал Андрей Слепнев.

Он отметил, что Эмираты - перспективный партнер, где уже много лет внедряют самые передовые технологии, практики, ведут очень сбалансированную и грамотную политику во всех сферах. "Потенциал для сотрудничества огромен", - подчеркнул Андрей Слепнев.