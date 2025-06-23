Сотрудничество без диктата Запада: в Пекине походит встреча секретарей совбезов стран ШОС

Голос Беларуси будет услышан, инициативы будут обсуждены, и есть реальная возможность их реализации. И все это на площадке ШОС. В 2025 году Китай председательствует в организации, а наша страна за общим столом как полноправный участник. В Пекине проходит встреча секретарей советов безопасности из стран организации. Белорусскую делегацию возглавляет госсекретарь Совбеза. Первый день визита в Китай, а у Александра Вольфовича уже прошла двусторонняя встреча с монгольским коллегой.

Стороны пришли к выводу, что у Беларуси и Монголии общие подходы к вопросам безопасности, а значит вместе противостоять современным вызовам и угрозам будет проще и поможет в этом соответствующая дорожная карта. Кроме того, Александр Вольфович пригласил коллегу оценить маневры КСОР ОДКБ "Взаимодействие", которые пройдут осенью в Беларуси.

Потенциал ШОС: экономика, политика и безопасность

6 июля 2024 года перед зданием Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Пекине был поднят флаг Беларуси. Наша страна стала десятым участником организации. Сейчас Китай председательствует в ШОС, а Беларусь впервые стала полноправным участником. В эти дни в Пекине проходит 20-я встреча секретарей Советов безопасности стран ШОС. Белорусскую делегацию возглавляет госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Основной день мероприятия во вторник, 24 июня. Сегодня, 23 июня, в Пекине у Александра Вольфовича прошла двусторонняя встреча с монгольским коллегой. Несмотря на холодные оттенки зала, встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Как заметили ее участники, как будто и года не прошло после официального визита белорусского Президента в Улан-Батор. Даже заминка переводчика никого не смутила. Александр Вольфович подхватил и подчеркнул, что теплые и дружеские отношения между странами позволяют понимать друг друга без переводчика.

Двусторонная встреча секретарей совбезов Беларуси и Монголии

Александр Вольфович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c93bfb8-110a-4a53-a049-a2292655cfff/conversions/2786b606-22ff-44c6-a12f-1651d4309cc1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c93bfb8-110a-4a53-a049-a2292655cfff/conversions/2786b606-22ff-44c6-a12f-1651d4309cc1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c93bfb8-110a-4a53-a049-a2292655cfff/conversions/2786b606-22ff-44c6-a12f-1651d4309cc1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c93bfb8-110a-4a53-a049-a2292655cfff/conversions/2786b606-22ff-44c6-a12f-1651d4309cc1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Когда с друзьями встречаешься, всегда хочется сказать много от души, и поэтому, наверное, забываешь, что мы владеем разными языками. Но сердце наше мыслит одинаково, ум наш мыслит одинаково, и наши президенты оценивают одинаково ту обстановку международную, которая сегодня складывается в мире".

Алтангэрэйлин Бямбажаргал, секретарь Совета безопасности Монголии:

"Монголия сохраняет свой статус наблюдателя в рамках ШОС и активизирует сотрудничество со всеми странами ШОС в сфере безопасности".

"Обстановка, которая сегодня складывается на Ближнем Востоке, говорит о появлении новых вызовов и угроз уже в сфере обеспечения национальной безопасности, к нейтрализации которых надо быть готовыми, - отметил Александр Вольфович. - Предлагаем активизировать наше сотрудничество по вопросам выявления и оценки общих угроз, таких, как борьба с международным терроризмом, экстремизмом, выявление угроз в сфере информационной безопасности, решение вопросов, связанных с механизмами по отношению к искусственному интеллекту, то, что сегодня действительно волнует очень многих".