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Совмин Беларуси утвердил меры по реализации закона о бюджете на 2025 год
Правительство Беларуси утвердило меры по реализации закона о бюджете на 2025 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 февраля 2025 года № 89, которое официально опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Документом устанавливаются особенности финансирования расходов бюджета в 2025 году, а также перечни ведомственных решений, которые в текущем году необходимо подготовить и утвердить для реализации закона.
В частности, Министерству сельского хозяйства и продовольствия необходимо до 1 марта 2025 года внести в установленном порядке проект постановления Совета Министров, определяющий физические объемы закупки (без учета погашения задолженности) горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений за счет субвенций.
Министерству транспорта и коммуникаций до 1 марта 2025 года требуется определить по согласованию с Министерством финансов порядок использования средств республиканского фонда гражданской авиации, предусмотренных на финансирование работ по поддержанию эксплуатационной годности аэродромов и аэропортов. Также Минтрансу нужно по согласованию с Минфином и облисполкомами установить порядок возмещения части затрат по содержанию инфраструктуры областных аэропортов из соответствующих местных бюджетов.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.