Совмин скорректировал порядок присвоения Государственного знака качества

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В Беларуси скорректировали порядок присвоения Государственного знака качества. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 июня 2025 года № 349, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в постановление правительства от 29 марта 2024 года № 224. В частности, расширен перечень продукции, которой знак качества не присваивается. Это такие категории, как сырье; материалы, подлежащие дальнейшей промышленной переработке; комплектующие, за исключением входящих в состав технически сложных товаров и их составных частей; алкогольная продукция; лекарственные препараты, биологически активные добавки к пище.

Также уточняется, что производитель принимает решение об определении продукции, претендующей на присвоение знака качества (не более трех наименований). При этом продукция должна иметь подтверждающий ее производство на территории страны документ. Сведения о ней должны быть включены в регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), содержаться в государственной системе каталогизации продукции. Кроме того, дополнен пункт об оценке продукции на соответствие требованиям. Применяется 100-балльная система.

Производитель продовольственных, промышленных товаров для населения, продукции производственно-технического назначения, произведенных им на территории Беларуси, подавший заявку о присвоении Государственного знака качества, вправе до 1 июля 2025 года представить в Государственный комитет по стандартизации сведения и документы с учетом внесенных изменений.