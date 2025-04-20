Союзное сотрудничество по импортозамещению: в Воскресенске открылось предприятие "Белтелекабель"

В городском округе Воскресенск Московской области открылось предприятие "Белтелекабель". Это завод по выпуску оптоволокна и кабеля связи. Приблизительный объем - более 30 тыс. км в год.

Также на предприятии будут перерабатывать медный проводник (до 4 тыс. т в год) и алюминий (до 1,5 тыс. т). Продукция пользуется большим спросом у ведущих российских операторов связи, а также у РЖД и Московского метрополитена. Поэтому завод будет работать в 4 смены.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Этот проект - один из трех заводов на пространстве СНГ, который обеспечивает кабельной продукцией все базовые станции связи, все телекоммуникационное оборудование. Мы еще на один шаг стали более импортонезависимыми. Сегодня эта продукция фактически закупалась в КНР. Прекрасно, что это проект был реализован, это только первая часть сотрудничества с Московской областью. Следующий проект - строительство завода сухих смесей. Мы также с губернатором договорились о строительстве школы, детского сада и крупного сервисного центра, где будут производиться и коммунальные машины для нужд городского хозяйства".