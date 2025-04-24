Средняя зарплата в Беларуси в марте выросла более чем на 170 рублей

Самый большой доход получали в прошлом месяце минчане, где в эквиваленте она составила больше тысячи долларов. В целом номинальная начисленная средняя зарплата в марте составила 2601,8 руб. Об этом сообщили в Национальном статкомитете.

При этом зарплаты выросли не только в Минске, но и во всех регионах - в среднем более чем на 100 рублей. По видам профессиональной деятельности традиционно лидеры по доходам "Информация и связь", "Финансовая и страховая деятельность, а также строительство и научно-техническая деятельность.