Средняя зарплата в июне увеличилась на 65,5 рубля

Средняя зарплата в стране продолжает расти. Только за последний месяц она прибавила 65,5 рубля. Номинальная начисленная в июне составила 2718 рублей, сообщает Белстат.

В региональном разрезе средние зарплаты по стране выглядят так. В лидерах Минск и Минская область. 3598 и 2767 рублей соответственно. Гомельчане и гродненцы почти сравнялись - 2421 и 2420 рублей. В Брестской области получают в среднем 2391 рубль. В Могилевской - 2302. Витебчане отстают - 2289 рублей.