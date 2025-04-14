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Стабильная работа и достойные зарплаты. Кочанова посетила новополоцкий ОАО "Нефтезаводмонтаж"

14 апреля предприятие новополоцкого Нефтезаводмонтажа посетила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Задача для руководства - обеспечение объема заказов и достойные зарплаты для работников.

Во время беседы с коллективом затронули темы здравоохранения, образования, обсудили и планы развития предприятия.

Кочанова отметила, что Нефтезаводмонтаж является одним из значимых предприятий Новополоцка.

Нефтезаводмонтаж уже более 60 лет занимается строительством химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих комплексов. Среди достижений - строительство склада жидкого аммиака завода "Полимир", ОАО "Нафтан", установка замедленного коксования. Работники предприятия также активно участвовали в строительстве Белорусской АЭС.

Наталья Кочанова