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Стало известно, когда в России планируют начать масштабное внедрение цифрового рубля

Банк России планирует начать масштабное внедрение цифрового рубля в середине 2025 года при условии успешного завершения пилотного проекта.

Об этом журналистам сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Добавим, чуть более года назад российские банки начали тестировать цифровой рубль с привлечением реальных клиентов.

Ожидается, что такая валюта станет полноправной разновидностью действующих национальных денег, в дополнение к наличным и безналичным российским рублям.

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