Стало известно, когда в России планируют начать масштабное внедрение цифрового рубля

Банк России планирует начать масштабное внедрение цифрового рубля в середине 2025 года при условии успешного завершения пилотного проекта.

Об этом журналистам сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Добавим, чуть более года назад российские банки начали тестировать цифровой рубль с привлечением реальных клиентов.