Старовойтов: Для развития фармацевтического рынка ЕАЭС важно упростить регистрацию лекарств

В рамках Евразийского экономического форума обсуждались ключевые вопросы развития фармацевтического рынка стран Евразийского экономического союза. Заместитель министра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов рассказал об ценообразовании, импортозамещении и сотрудничестве в сфере производства лекарственных средств.

"Сейчас цены отличаются иногда даже в десятки раз. Это связано с тем, что у нас много различных производителей. На препараты, впервые выходящие на рынок и имеющие патент, цену диктует производитель. Фармацевтическая промышленность - очень дорогое и прибыльное направление, включающее высокие технологии, подготовленные кадры, современное оборудование и многое другое, что позволяет регулировать и поставлять на рынок нужные препараты", - сказал Александр Старовойтов.

Чтобы население не страдало от некачественных или дорогих препаратов, работа над объединением рынков идет давно. На форуме обсуждался вопрос референтных цен на разных рынках. Ключевая задача - сблизить эти цены и сделать их доступными для населения. Также затрагивался вопрос регистрации препаратов. "Мы заинтересованы в упрощении, чтобы процесс занимал меньше времени и не требовал множества документов по разным законодательствам. Эти вопросы обсуждаются и будут обсуждаться дальше, они важны для развития рынка", - отметил замминистра здравоохранения Беларуси.