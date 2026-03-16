Старт агросезона: в Гродненской и Брестской областях активно вносят азотные и минеральные удобрения

В Беларуси стартовал агросезон: южные регионы страны по традиции начали первыми. В Гродненской и Брестской областях уже активно вносят азотные и минеральные удобрения. Несмотря на то, что в других регионах на полях еще лежит снег, сельхозпредприятия практически завершили подготовку к посевной. Минеральные удобрения вместе со снегом быстрее попадут в землю, а значит, травы получат необходимое питание.

Большие планы на урожай в Березинском районе. В этом году здесь планируют расширить посевы кукурузы. Это продуктивная кормовая культура - отличная основа для комбикормов.