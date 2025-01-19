Старые доллары не примут в обменнике? Ответ Ассоциации белорусских банков

Заявлено, что если банкнота подлинная, то каких-либо сложностей с ее обменом в банке возникнуть не должно.

Начиная с 1928 года выпуска, доллары США являются законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве, поэтому и подлежат приему в кассах белорусских банков при условии, если они соответствуют установленным признакам платежеспособности, то есть не являются ветхими или сильно поврежденными.



Эту же информацию подтвердили и в одном из крупнейших банков страны. К слову, недавно Беларусбанк вновь начал прием на инкассо наличной иностранной валюты в долларах и евро, которая вызывает сомнения в своей платежеспособности.