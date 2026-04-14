Ставка на элитные сорта - как идет посевная кампания в Могилевской области

Задачи, которые стоят перед регионами, пострадавшими от аварии на Чернобыльской АЭС, - это увеличение объемов чистой продукции и повышение качества. За годы удалось создать флагманы промышленности, которые подтягивают не только всю отрасль, но и вслед за собой социальную сферу. Однако все начинается с поля, где прямо в эти минуты аграрии делают все, чтобы получить в этом году достойный урожай.

Аграрии не сбавляют темпов

Быховский район. Наделы сельхозпредприятия "Следюки". В этих полях развернулась не просто посевная. Именно здесь куется будущее целой отрасли. Шестой год свою лепту в это непростое дело вносит механизатор ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" Дмитрий Павловский. Он работает в одном из звеньев Слуцкого сахарного комбината.

Дмитрий рассказал, что для его трактора с сеялкой норма выработки до 30 га в день. "Хотелось бы побыстрее посеять, пока хорошие погодные условия", - планирует он.

В целом под свеклу в районе отвели в этом году под тысячу гектаров. Неспроста. Она дает неплохие, а главное - чистые урожаи на этих землях. Семена обработаны, чтобы смогли прорасти без потерь. А еще - ставка на урожайные зерновые, кукурузу. В полях в эти дни жарко.

И. о. директора ОАО "Следюки" Игорь Бульбаков

И. о. директора ОАО "Следюки" Игорь Бульбаков рассказал, что посеяли больше запланированного: вместо 540 га - 672 га ярового сева. "Сейчас готовим поле к посеву кукурузы на силос - 600 га. Ведем подкормку озимых. Надо заготовить кормов. У работающих зарплата - до 3 тыс. рублей".

Такая мотивация позволяет не сбавлять темпов, тем более когда в хозяйстве полутысячное поголовье КРС. А значит, нужно больше качественных кормов.

Строительство новых молочно-товарных комплексов

Насколько это важно, знают и на этом новом комплексе сельхозпредприятия "Мокрянский". Ввели его буквально в конце года, создали современные условия для работы и производства.

Заведующая МТК "Юбилейный" КУП "Мокрянский АГРО" Марина Тельбукова рассказала, что животноводам работать комфортно. "Здесь стерилизация молока на месте и все подвозится. Удобно. Потеплело - старшеньких переводим уже на улицу", - сказала она.

Все плюсы работы с IT-технологиями в животноводстве уже оценила и молодой специалист, зоотехник-селекционер Валерия Антохина. После окончания академии в Горках окунулась в мир высокоточного производства.

Валерия Антохина, зоотехник-селекционер КУП "Мокрянский АГРО":

"Работаю около месяца-полутора. Интересная работа. Могу благодаря транспондерам узнать, сколько корова дает молока, когда растелилась, когда ее осеменили, полностью дойку могу видеть в реальном времени, как лечат, чем лечат. Это очень важно. Ведь в животноводстве мелочей не бывает".

теленок

К концу года здесь планируют полностью заполнить комплекс. Выйти на получение высококлассного продукта. Кстати, контроль за качеством - на всех уровнях.

Укомплектованность почти на 90 %, отметила замдиректора по животноводству КУП "Мокрянский АГРО" Елена Левицкая. "Задача - это качественное молоко, продукция. Мы над этим работаем и вышли на экстра-класс. Особое внимание - здоровью буренок. К нам пришли в этом году молодые специалисты: зоотехник, ветврач. Так что я думаю, что у нас все получится".

Восстановление земель

Восстановление земель - все эти годы процесс в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, не останавливался. Если в Быховском под восстановление в прошлом году попало 142 гектара, то в этом планы - свыше 500. А значит, есть на чем выстроить будущие агропланы.

В этом сезоне в "Дубрава-агро" отвели под пашню почти 5 тысяч гектаров. Из них почти тысяча - под яровые и 600 - под кукурузу, которая затем пойдет на силос. Поэтому одновременно в полях работает с десяток единиц техники.

трактор в поле

Кстати, еще один тренд - все чаще встретишь механизатора, который и пашет, и сеет, и собирает урожай с этих же полей. Андрей Деляшков лет 20 уже участвует во всех процессах. Во время уборочной еще и жена присоединяется в качестве помощника комбайнера.

Андрей Деляшков, механизатор ОАО "Дубрава-агро":

"Мы стараемся, чтобы был урожай. Чтобы на комбайне было что убрать. Если мы прогуляем, то не возьмем урожай. В том году неплохой взяли и заработали неплохо".

Людмила Кулинченко, главный агроном ОАО "Дубрава-агро":

"В 2025 году был рекордный урожай и вал зерна - 9360 тонн. Плюс рапса 30 ц/га - 1200 тонн. Это тоже рекорд наш. Мы должны достичь показателей прошлого года и больше. Главное - погода, с остальным справимся сами".