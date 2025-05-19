Стоимость биткойна поднималась выше 107 тыс. долларов впервые с 24 января

Стоимость биткойна в ходе торгов впервые с 24 января 2025 года поднималась выше 107 тыс. долларов, однако затем криптовалюта перешла к снижению, свидетельствуют данные площадки Binance. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 03:08 мск биткойн рос на 3,88%, его стоимость составляла 107,108 тыс. долларов

К 13:50 стоимость криптовалюты перешла к снижению и торговалась на уровне 102,935 тыс. долларов (-0,87%). В это же время криптовалюта Ethereum снижалась на 3,56%, до 2,415 тыс. долларов.