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Стоимость биткойна поднималась выше 107 тыс. долларов впервые с 24 января
Стоимость биткойна в ходе торгов впервые с 24 января 2025 года поднималась выше 107 тыс. долларов, однако затем криптовалюта перешла к снижению, свидетельствуют данные площадки Binance. Об этом сообщает ТАСС.
По состоянию на 03:08 мск биткойн рос на 3,88%, его стоимость составляла 107,108 тыс. долларов
К 13:50 стоимость криптовалюты перешла к снижению и торговалась на уровне 102,935 тыс. долларов (-0,87%). В это же время криптовалюта Ethereum снижалась на 3,56%, до 2,415 тыс. долларов.
По данным площадки Coinglass, мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 154 тыс. трейдеров на сумму 667 млн. долларов. Большая часть ликвидаций пришлась на Ethereum. Порядка 463 млн долларов ликвидаций пришлось на "длинные позиции", 204,22 млн долларов - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже HTX в паре ETH-USDT стоимостью 8,21 млн. долларов.