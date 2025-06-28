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Тани бен Ахмед Аль Зейуди: ОАЭ станут воротами для белорусской продукции на мировой рынок
Между Объединенными Арабскими Эмиратами и Евразийским экономическим союзом 27 июня было подписано соглашение об экономическом партнерстве. ОАЭ также подписали с Беларусью соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Какие преференции эти документы дают сторонам, рассказал государственный министр по вопросам внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмед Аль Зейуди в "Актуальном интервью".
"Эти два документа дополняют друг друга. Последние два года велась напряженная работа по переговорам с Евразийским экономическим союзом о соглашении по торговле товарами. И мы смогли завершить ее менее чем за 21 месяц, - обозначил он. - К этому добавилось двустороннее соглашение о торговле, инвестициях и услугах. Это соглашение критически важно, потому что закладывает прочную основу для наших двусторонних отношений".
Тани бен Ахмед Аль Зейуди:
"У Объединенных Арабских Эмиратов уже есть значительные инвестиции в Беларусь. Общий объем превышает 4 млрд долларов. И мы уверены, что этот документ усилит инвестиционное сотрудничество и упростит движение товаров и услуг между нашими странами. Я уверен, что это новая страница в наших отношениях. Она выведет экономическое, торговое и инвестиционное партнерство на совершенно новый уровень".
Говоря о соглашении между ОАЭ и ЕАЭС, министр по вопросам внешней торговли ОАЭ подчеркнул, что за три года сторонам удалось создать хорошую динамику: "Если в начале переговоров объем взаимной торговли, нефтепродукты не учитывались, составлял около 7,5 млрд долларов, то в прошлом году эта цифра достигла 29 млрд. Такой рост наглядно демонстрирует позитивное развитие наших отношений".
Он также отметил важность соглашения для белорусских предпринимателей, которые смогут воспользоваться логистическими возможностями ОАЭ для реэкспорта своих товаров: сахара, мяса и других. "Таким образом, ОАЭ станут воротами для белорусской продукции на мировой рынок. В то же время ОАЭ получат доступ к рынкам региона, куда смогут поставлять свои товары, дополняя предложения местного бизнеса", - отметил Тани бен Ахмед Аль Зейуди.