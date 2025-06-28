Тани бен Ахмед Аль Зейуди: ОАЭ станут воротами для белорусской продукции на мировой рынок

Между Объединенными Арабскими Эмиратами и Евразийским экономическим союзом 27 июня было подписано соглашение об экономическом партнерстве. ОАЭ также подписали с Беларусью соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Какие преференции эти документы дают сторонам, рассказал государственный министр по вопросам внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмед Аль Зейуди в "Актуальном интервью".

"Эти два документа дополняют друг друга. Последние два года велась напряженная работа по переговорам с Евразийским экономическим союзом о соглашении по торговле товарами. И мы смогли завершить ее менее чем за 21 месяц, - обозначил он. - К этому добавилось двустороннее соглашение о торговле, инвестициях и услугах. Это соглашение критически важно, потому что закладывает прочную основу для наших двусторонних отношений".

Тани бен Ахмед Аль Зейуди:

"У Объединенных Арабских Эмиратов уже есть значительные инвестиции в Беларусь. Общий объем превышает 4 млрд долларов. И мы уверены, что этот документ усилит инвестиционное сотрудничество и упростит движение товаров и услуг между нашими странами. Я уверен, что это новая страница в наших отношениях. Она выведет экономическое, торговое и инвестиционное партнерство на совершенно новый уровень".

Говоря о соглашении между ОАЭ и ЕАЭС, министр по вопросам внешней торговли ОАЭ подчеркнул, что за три года сторонам удалось создать хорошую динамику: "Если в начале переговоров объем взаимной торговли, нефтепродукты не учитывались, составлял около 7,5 млрд долларов, то в прошлом году эта цифра достигла 29 млрд. Такой рост наглядно демонстрирует позитивное развитие наших отношений".