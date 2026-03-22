Тарифы и сезонные колебания - что стоит за снижением инфляции в Беларуси

Инфляция в Беларуси в 2026 году сложится ниже обновленной цели в размере 7 %. К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития. По последним данным Белстата, индекс потребительских цен в годовом выражении по итогам февраля составил 5,6 % - это ниже той инфляции, которую фиксировали в январе.

Если сравнить цены с декабрем 2025 года, то темпы роста составили 1 %, что в два раза ниже максимального предела, который устанавливало МАРТ. Что же происходит с ценами, отчего они зависят и ждать ли серьезных шоков - в рубрике "Контекст".

Минск - один из самых доступных городов для проживания. Согласно последним данным международного сервиса Numbeo, столица Беларуси заняла 367-е место из 404 в глобальном рейтинге стоимости жизни. Учитывались цены на продукты, аренду жилья, транспорт и покупательская способность населения.

Предоставляем свежую статистику за 2025 год. Средний бюджет семьи в белорусской столице превысил 3 435 рублей в месяц. В основном расходы касались потребительских нужд, на первом месте - питание. Чуть меньше горожане тратили на непродовольственные товары: одежду, технику, товары для дома. Дальше идет оплата услуг, включая жилищно-коммунальные, связь, транспорт и досуг.

Что касается сбережений, то в среднем столичная семья в заначку отправляла чуть больше 20 % от своих доходов. Еще 6,8 % направили на строительство или приобретение недвижимости. На налоги, взносы и другие обязательные платежи ушло менее 3 %.

Специалисты также подсчитали, сколько продуктов за год купили жители мегаполиса. Без учета питания в кафе и ресторанах, минчанин за год съел 308 кг молока и молочных продуктов, 86 кг мяса, 255 яиц, 86 кг овощей, 43 кг картофеля и 79 кг фруктов и ягод.

Инфляция в Беларуси снижается третий месяц подряд. По итогам февраля годовой рост цен в стране опустился до 5,6 %, в январе показатель составлял 6,4 %. Аналитики Евразийского банка развития считают, что причина в переносе планового повышения тарифов на ЖКУ с января на март. Помните, в апреле ожидаются новые цифры в жировках. Цены на непродовольственные товары растут, но медленнее. Продовольственная инфляция остается высокой - 8,7 %. Эксперты связывают это с ростом стоимости сезонных овощей и фруктов: в феврале они подорожали на 5,6 %.

В Нацбанке происходящее объясняют рядом факторов, в том числе внешних, т. е. цены в магазинах зависят не только от ситуации внутри страны.

Роман Головченко

Роман Головченко, председатель правления Национального банка:

"Экономисты понимают, что то, с чем мы сталкивались в 2024-2025 годах, это была так называемая инфляция издержек, которая была связана с несколькими факторами: повышенной инфляцией в России и, соответственно, переносом к нам ее через импорт российских товаров и услуг, а также с повышенным спросом со стороны населения в связи с ростом доходов и заработных плат. Эти все факторы носили проинфляционный характер. Сейчас же наблюдается влияние дезинфляционных факторов".

У белорусов неожиданно пропал аппетит к заемным средствам. В январе банки выдали физлицам кредитов больше чем на 1 млрд рублей - это на 16,5 % меньше, чем год назад. Вместо того чтобы увеличивать долговую нагрузку, люди предпочли рассчитаться по старым долгам.

Больше доверия стало и к национальной валюте. Чем меньше колебаний валютного курса, тем устойчивее экономика. Население чаще открывает депозиты в рублях. Привычка бежать в обменник и откладывать заначку в долларах или евро уходит в прошлое.