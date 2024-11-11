Поддержка реального сектора экономики, обеспечение национальной безопасности, повышение качества жизни населения. Сенаторы на заседании второй сессии Совета

Республики одобрили законопроект "О республиканском бюджете на 2025 год".

Факт Сенаторы одобрили законопроект о республиканском бюджете - 2025

В 2025 году доходы бюджета планируются в размере почти 46 млрд. Это на чуть более 8 % выше оценки поступлений этого года. Основные источники налоговых доходов, как и ранее, - НДС, акцизы, налоги на внешнеэкономическую деятельность. При этом в документе заложен дефицит бюджета примерно в 4,5 млрд рублей. Социальная направленность расходов бюджета сохранится и в 2025 году. В приоритете - финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер, которые направлены на повышение качества жизни населения и поддержку многодетных семей. Государство продолжит выделять средства и на программу семейного капитала - свыше 361 млн рублей. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, а также различные выплаты и средства на выполнение государственных соцстандартов.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Бюджет страны учитывает основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2025 год, сбалансирован с показателями денежно-кредитной политики, учитывает все целевые задачи, в том числе и задачи, поставленные главой государства правительству и Национальному банку по ограничению уровня инфляции в размере не более 5 %. Поэтому по своим параметрам доходы у нас прирастают порядка на 8 %, расходы прирастают чуть больше - порядка 12 %. Но самое главное, что правительством предложены конкретные источники покрытия бюджетного дефицита. Поэтому можно сказать, что бюджет формируется на реалистичной основе".

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