Поддержка реального сектора экономики, обеспечение национальной безопасности, повышение качества жизни населения. Сенаторы на заседании второй сессии Совета
Республики одобрили законопроект "О республиканском бюджете на 2025 год".
В 2025 году доходы бюджета планируются в размере почти 46 млрд. Это на чуть более 8 % выше оценки поступлений этого года. Основные источники налоговых доходов, как и ранее, - НДС, акцизы, налоги на внешнеэкономическую деятельность. При этом в документе заложен дефицит бюджета примерно в 4,5 млрд рублей. Социальная направленность расходов бюджета сохранится и в 2025 году. В приоритете - финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер, которые направлены на повышение качества жизни населения и поддержку многодетных семей. Государство продолжит выделять средства и на программу семейного капитала - свыше 361 млн рублей. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, а также различные выплаты и средства на выполнение государственных соцстандартов.
Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Бюджет страны учитывает основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2025 год, сбалансирован с показателями денежно-кредитной политики, учитывает все целевые задачи, в том числе и задачи, поставленные главой государства правительству и Национальному банку по ограничению уровня инфляции в размере не более 5 %. Поэтому по своим параметрам доходы у нас прирастают порядка на 8 %, расходы прирастают чуть больше - порядка 12 %. Но самое главное, что правительством предложены конкретные источники покрытия бюджетного дефицита. Поэтому можно сказать, что бюджет формируется на реалистичной основе".
Также сегодня Совет Республики одобрил корректировку Налогового кодекса Беларуси. Проект закона предусматривает индексацию налоговых ставок на прогноз роста потребительских цен. Кроме того, законопроект предполагает увеличение ставок акцизов на табачные изделия и алкогольную продукцию. Предусмотрена также отмена отдельных малоэффективных налоговых льгот, снятие для многодетных семей ограничения в виде одной квартиры при применении имущественного налогового вычета. Помимо прочего, в документе содержится пункт о продлении действия ставки подоходного налога с физлиц для доходов, полученных по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий, в размере 13 % до 1 января 2028 года.