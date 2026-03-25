Татаринович: Основная цель пятилетки - повысить качество жизни каждого белоруса
25 марта в Гродненской области обсуждают стратегию устойчивого развития региона до 2040 года. Акцент на развитии устойчивой энергетики и современной инфраструктуры.
На примере Островецкого района оценили потенциал малых населенных пунктов. В Островце зафиксирован самый низкий процент разводов среди городов с численностью от 10 до 50 тысяч человек. А Белорусская АЭС, расположенная в регионе, вырабатывает 40 % электроэнергии всей страны. Это позволяет ежегодно сокращать выбросы в атмосферу на 7 млн тонн.
Также остановились на вопросах качества образования, развития интеллектуальной экономики и обеспечения экологической безопасности.
Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:
"Эти программы основаны на тех задачах, принципах, приоритетах, которые запущены государством. Подчеркнул бы очень важную деталь, что на следующие 5 лет мы закладываем работу в регионах, в областях, агрогородках. Это называется локализацией ЦУР. У нас есть 14 программ или 14 организаций, которые работают на Беларусь, для Беларуси. Сегодня было интересно для меня выступление по экотуризму".
Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
"Повестка ЦУР находит отражение и в наших документах, и среднесрочном планировании, прогнозировании. Мы знаем, что решением Всебелорусского народного собрания было одобрено и уже реализуется Программа социально-экономического развития на период 2026-2030 гг. Основная цель пятилетки - это повысить качество жизни каждого белоруса. Мы приблизительно в 2,5 раза идем с прогрессом по реализации этих Целей устойчивого развития".
Сегодня в международном рейтинге Целей устойчивого развития Беларусь занимает 32 место из 167 стран. Уровень прогресса превышает 82 %.