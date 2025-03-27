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Техника под ключ, текстиль и ресторан нацкухни - Беларусь предлагает новые проекты в Новосибирске
Беларусь нацелена на интенсивное сотрудничество в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве с Новосибирской областью. Там находится с визитом делегация нашего правительства. 27 марта вице-премьер Каранкевич и губернатор Травников обсудили новые проекты и продажу техники под ключ. Первый появился в Татарстане. В июне стартует в Кемерово. И вот сегодня - в Новосибирске.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Это в целом позволит увидеть в одном месте всю технику белорусского производства и выбрать одновременно с техникой и навесное оборудование. Это будет оказание комплексной услуги продажи техники и навесного оборудования. И самое главное, что это будет комплексная услуга и в отношении сервисного гарантийного и постгарантийного обслуживания. Это проведение ремонтов и возможность поставки качественных запасных частей от производителя и использование их потом при проведении соответствующих ремонтов".
Аграрии этот адрес знают. Здесь был торговый дом МТЗ. Тракторы дешевле, чем у дилеров. Сейчас линейка техники куда шире.
Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
"Новосибирск - это, безусловно, перспектива сегодня. Да, миллиарда здесь нет. Это 400 млн. Перспектива, естественно, есть. Сегодня с губернатором обсуждается вопрос по переходу от мультибренда в Новосибирске к созданию хаба "Белорусская техника", который будет работать в том числе и вплоть до Дальнего Востока".
Деталей и комплектующих до 8 тыс. наименований. Но учитывая то, что торговый дом стал мультибрендовым центром, их нужно в разы больше, чтобы быстро удовлетворять заявки от покупателей. Ведь в месяц приходит до 400 новых деталей. И важно все удобно и комфортно разместить. Поэтому сегодня говорили о необходимости расширения складских помещений. Сегодня говорили, что центр должен стать больше. Почти в двух гектарах становится тесновато.
Андрей Мохов, завскладом мультибрендового центра (Россия):
"Заказывают не по одной, не по две штуки, некоторых запчастей может быть 30-40 единиц. В период посевных работ хорошо идут шестерни, валы на коробку".
Обсуждаем и другие проекты. Новосибирцы показали катализаторы для химической продукции и установки для бурения скважин со своими микросхемами. А еще и собственную разработку - автоматическую станцию контроля со смазочно-охлаждающей жидкостью на станках.
Константин Попов, директор промышленного предприятия (Россия):
"Она производит доливку, СОЖ, приготовление, добавляет присадки, тем самым она на всех станках постоянно держит одни и те же параметры СОЖ. Это позволяет сэкономить достаточно много денег на замене СОЖ, на доливке, обеспечивает оптимальные режимы резания на станках. У нас сейчас в проработке три станции мониторинга СОЖ для белорусского рынка. Я надеюсь, что в 2025 году мы что-то уже отгрузим".
А вот то, что на ура покупают в Сибири, так это наши продукты питания. У одной из компаний в Новосибирске 9 магазинов. Линейка широкая, и покупатель идет.
В магазине, который открыли в ноябре 2022, продажи уже выросли двое.
Юрий Шалдыбин, директор группы компаний продовольственной сети (Россия):
"У нас контракты прямые со всеми белорусскими заводами. Мы не работаем с перекупщиками. Три фуры в неделю приходят - 12 фур в месяц. Колбаса - это 50 % от оборотов всего магазина. Далее сыры, молочко, кондитерка. И вот бакалея - это уже, так скажем, сопутствующие товары".
В планах открыть и секции белорусского текстиля, и ресторан белорусской кухни. Все проекты будут обсуждаться 28 марта на Совете делового сотрудничества. Планируется и подписание контрактов.