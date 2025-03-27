Техника под ключ, текстиль и ресторан нацкухни - Беларусь предлагает новые проекты в Новосибирске

Беларусь нацелена на интенсивное сотрудничество в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве с Новосибирской областью. Там находится с визитом делегация нашего правительства. 27 марта вице-премьер Каранкевич и губернатор Травников обсудили новые проекты и продажу техники под ключ. Первый появился в Татарстане. В июне стартует в Кемерово. И вот сегодня - в Новосибирске.

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Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Это в целом позволит увидеть в одном месте всю технику белорусского производства и выбрать одновременно с техникой и навесное оборудование. Это будет оказание комплексной услуги продажи техники и навесного оборудования. И самое главное, что это будет комплексная услуга и в отношении сервисного гарантийного и постгарантийного обслуживания. Это проведение ремонтов и возможность поставки качественных запасных частей от производителя и использование их потом при проведении соответствующих ремонтов".

Аграрии этот адрес знают. Здесь был торговый дом МТЗ. Тракторы дешевле, чем у дилеров. Сейчас линейка техники куда шире.

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Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Новосибирск - это, безусловно, перспектива сегодня. Да, миллиарда здесь нет. Это 400 млн. Перспектива, естественно, есть. Сегодня с губернатором обсуждается вопрос по переходу от мультибренда в Новосибирске к созданию хаба "Белорусская техника", который будет работать в том числе и вплоть до Дальнего Востока".

Деталей и комплектующих до 8 тыс. наименований. Но учитывая то, что торговый дом стал мультибрендовым центром, их нужно в разы больше, чтобы быстро удовлетворять заявки от покупателей. Ведь в месяц приходит до 400 новых деталей. И важно все удобно и комфортно разместить. Поэтому сегодня говорили о необходимости расширения складских помещений. Сегодня говорили, что центр должен стать больше. Почти в двух гектарах становится тесновато.

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Андрей Мохов, завскладом мультибрендового центра (Россия):

"Заказывают не по одной, не по две штуки, некоторых запчастей может быть 30-40 единиц. В период посевных работ хорошо идут шестерни, валы на коробку".

Обсуждаем и другие проекты. Новосибирцы показали катализаторы для химической продукции и установки для бурения скважин со своими микросхемами. А еще и собственную разработку - автоматическую станцию контроля со смазочно-охлаждающей жидкостью на станках.

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Константин Попов, директор промышленного предприятия (Россия):

"Она производит доливку, СОЖ, приготовление, добавляет присадки, тем самым она на всех станках постоянно держит одни и те же параметры СОЖ. Это позволяет сэкономить достаточно много денег на замене СОЖ, на доливке, обеспечивает оптимальные режимы резания на станках. У нас сейчас в проработке три станции мониторинга СОЖ для белорусского рынка. Я надеюсь, что в 2025 году мы что-то уже отгрузим".

А вот то, что на ура покупают в Сибири, так это наши продукты питания. У одной из компаний в Новосибирске 9 магазинов. Линейка широкая, и покупатель идет.

В магазине, который открыли в ноябре 2022, продажи уже выросли двое.

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Юрий Шалдыбин, директор группы компаний продовольственной сети (Россия):

"У нас контракты прямые со всеми белорусскими заводами. Мы не работаем с перекупщиками. Три фуры в неделю приходят - 12 фур в месяц. Колбаса - это 50 % от оборотов всего магазина. Далее сыры, молочко, кондитерка. И вот бакалея - это уже, так скажем, сопутствующие товары".