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Только Китай? Какие страны помогают Беларуси в развитии высоких технологий
Является ли для Беларуси Китай, выступая в роли стратегического партнера, ключевым в решении экономических, стратегических вопросов в развитии промышленности, ответила в "Актуальном интервью" доктор экономических наук Ирина Новикова.
По словам эксперта, Китай играет важную роль, но не стоит забывать и о том, что Беларусь также сотрудничает и с Россией, причем использует ее ресурсы. Именно с помощью РФ удалось построить атомную станцию, которая является очень важной, потому что в Беларуси постоянно развиваются высокие технологии. "А цифровые технологии - это перспектива мирового развития. Новая волна, возникшая еще в 2010-х годах, потянет и будет тянуть за собой еще лет 50 развитие стран. Но для того, чтобы развивалась цифровизация, необходима энергия", - пояснила Ирина Новикова.
Были бы в Беларуси сегодня высокотехнологичные электромобили? Нет, потому что не хватало бы электроэнергии. "То, что россияне помогли построить атомную станцию, это дорогого стоит. Поэтому сегодня наблюдается кооперация между Россией, Китаем и Беларусью. Нельзя говорить, что идет сотрудничество только с Китаем. Мы сотрудничаем и с другими дружественными странами", - уточнила доктор экономических наук.
Ирина Новикова также привела пример с проработкой новых маршрутов, предложенных ее студенткой в дипломной работе. "Одна из студенток выбрала Южную Корею, хотя эта страна ввела санкции на многие белорусские товары. Это государство не является дружественным партнером и вряд ли что-то получится. Из технологических расчетов получилось, что с Китаем, например, оказалось все равно сотрудничать выгоднее", - обозначила она.