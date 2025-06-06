Только Китай? Какие страны помогают Беларуси в развитии высоких технологий

Является ли для Беларуси Китай, выступая в роли стратегического партнера, ключевым в решении экономических, стратегических вопросов в развитии промышленности, ответила в "Актуальном интервью" доктор экономических наук Ирина Новикова.

По словам эксперта, Китай играет важную роль, но не стоит забывать и о том, что Беларусь также сотрудничает и с Россией, причем использует ее ресурсы. Именно с помощью РФ удалось построить атомную станцию, которая является очень важной, потому что в Беларуси постоянно развиваются высокие технологии. "А цифровые технологии - это перспектива мирового развития. Новая волна, возникшая еще в 2010-х годах, потянет и будет тянуть за собой еще лет 50 развитие стран. Но для того, чтобы развивалась цифровизация, необходима энергия", - пояснила Ирина Новикова.

Ирина Новикова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/574acd9b-4ed3-4714-96b3-454b606e63ff/conversions/5a4c4241-8ad9-4214-91b0-c640c0e32ba7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/574acd9b-4ed3-4714-96b3-454b606e63ff/conversions/5a4c4241-8ad9-4214-91b0-c640c0e32ba7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/574acd9b-4ed3-4714-96b3-454b606e63ff/conversions/5a4c4241-8ad9-4214-91b0-c640c0e32ba7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/574acd9b-4ed3-4714-96b3-454b606e63ff/conversions/5a4c4241-8ad9-4214-91b0-c640c0e32ba7-xl-___webp_1920.webp 1920w Ирина Новикова

Были бы в Беларуси сегодня высокотехнологичные электромобили? Нет, потому что не хватало бы электроэнергии. "То, что россияне помогли построить атомную станцию, это дорогого стоит. Поэтому сегодня наблюдается кооперация между Россией, Китаем и Беларусью. Нельзя говорить, что идет сотрудничество только с Китаем. Мы сотрудничаем и с другими дружественными странами", - уточнила доктор экономических наук.