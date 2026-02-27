3.75 BYN
Томаты, салат и зелень - какие инновации помогают белорусским аграриям получать урожай круглый год
Для обеспечения продовольственной безопасности белорусские аграрии внедряют инновации.
Теплицы, где за "погоду", микроклимат и полив отвечают современные технологии, дают результат, когда за окном устойчивый минус. Ведь покупатель привык к свежей, качественной продукции на прилавках круглый год. Какие виды на урожай огурцов и томатов в новом сезоне?
Площадь теплиц в этом хозяйстве - 4 гектара. Больше половины отвели под огурцы. Также под искусственным солнцем томаты, салатная линия и зелень.
Подсветка, микроклимат, полив - важные для выращивания томатов и огурцов процессы автоматизированы. К примеру, к каждому растению подведена капельница для подкормки. Специалист задает программу, а дальше дело техники. А вот сбор урожая - исключительно ручной труд.
Среди овощеводов - в основном женщины. Валентина Парадня за продовольственную безопасность отвечает 27 лет. Говорит, что работа кропотливая, но команда справляется. И если раньше томаты выращивали с апреля по октябрь, то сейчас урожай получают практически круглый год. В новом сезоне площадь под культуру увеличат вдвое.
Валентина Парадня, овощевод филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго":
"В понедельник, среду и пятницу мы собираем томаты. Потом идет обрыв листа. Коллектив хороший, дружный у нас".
Спрос на качественную продукцию
Томаты опыляются шмелями. На гектар требуется около пяти домиков, в каждом из которых около сотни обитателей. Чтобы получить и товарный вид, и главное качество, тепличное хозяйство внедряет инновации, подкрепленные опытом трудового коллектива. Ведь требование покупателя - чтобы было вкусно, как с домашней грядки.
Юрий Ахраменок, замдиректора филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго":
"По вкусу не отличаются выращены они при естественном освещении или при искусственном. Сорта выбираем более урожайные, вкусные, ароматные. У нас есть своя лаборатория, где делаем анализы по элементам питания. Также мы сдаем в аккредитованную лабораторию, где проверяют их на пестициды, болезни, на количество нитратов".
Огурцы, томаты и зелень под искусственным солнцем
Вместо химических средств - энтомофаги (насекомые, которые защищают растения). В теплицах с огурцами искусственное солнце светит 20 часов в сутки. Остальное время культура отдыхает. Все для качественного урожая, в котором заинтересованы и покупатели, и аграрии.
В каждой теплице свой микроклимат. Чтобы на прилавок поступала свежая, ароматная зелень, команде овощеводов тоже нужно постараться. Технологическая цепочка - от подготовки почвы до упаковки готовой продукции.
А еще, говорят овощеводы, среди плюсов их работы - всегда хорошая погода. Несмотря на природные капризы, здесь круглый год лето. Особенно ощутили это преимущество нынешней зимой.