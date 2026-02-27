Томаты, салат и зелень - какие инновации помогают белорусским аграриям получать урожай круглый год

Для обеспечения продовольственной безопасности белорусские аграрии внедряют инновации.

Теплицы, где за "погоду", микроклимат и полив отвечают современные технологии, дают результат, когда за окном устойчивый минус. Ведь покупатель привык к свежей, качественной продукции на прилавках круглый год. Какие виды на урожай огурцов и томатов в новом сезоне?

Площадь теплиц в этом хозяйстве - 4 гектара. Больше половины отвели под огурцы. Также под искусственным солнцем томаты, салатная линия и зелень.

обработка огурцов в теплице news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21fd6442-add0-44cb-b00e-6525794453eb/conversions/307dd99a-8fa0-4f7e-be7e-a27fc04313c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21fd6442-add0-44cb-b00e-6525794453eb/conversions/307dd99a-8fa0-4f7e-be7e-a27fc04313c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21fd6442-add0-44cb-b00e-6525794453eb/conversions/307dd99a-8fa0-4f7e-be7e-a27fc04313c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21fd6442-add0-44cb-b00e-6525794453eb/conversions/307dd99a-8fa0-4f7e-be7e-a27fc04313c2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Подсветка, микроклимат, полив - важные для выращивания томатов и огурцов процессы автоматизированы. К примеру, к каждому растению подведена капельница для подкормки. Специалист задает программу, а дальше дело техники. А вот сбор урожая - исключительно ручной труд.

Среди овощеводов - в основном женщины. Валентина Парадня за продовольственную безопасность отвечает 27 лет. Говорит, что работа кропотливая, но команда справляется. И если раньше томаты выращивали с апреля по октябрь, то сейчас урожай получают практически круглый год. В новом сезоне площадь под культуру увеличат вдвое.

Валентина Парадня, овощевод филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго":

"В понедельник, среду и пятницу мы собираем томаты. Потом идет обрыв листа. Коллектив хороший, дружный у нас".

Спрос на качественную продукцию

Томаты опыляются шмелями. На гектар требуется около пяти домиков, в каждом из которых около сотни обитателей. Чтобы получить и товарный вид, и главное качество, тепличное хозяйство внедряет инновации, подкрепленные опытом трудового коллектива. Ведь требование покупателя - чтобы было вкусно, как с домашней грядки.

Юрий Ахраменок, замдиректора филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго":

"По вкусу не отличаются выращены они при естественном освещении или при искусственном. Сорта выбираем более урожайные, вкусные, ароматные. У нас есть своя лаборатория, где делаем анализы по элементам питания. Также мы сдаем в аккредитованную лабораторию, где проверяют их на пестициды, болезни, на количество нитратов".

Огурцы, томаты и зелень под искусственным солнцем

теплица news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30df5364-648f-444f-88ee-9969c147bf4e/conversions/a9a57ec3-3507-4d1a-9a8b-66a3f970183b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30df5364-648f-444f-88ee-9969c147bf4e/conversions/a9a57ec3-3507-4d1a-9a8b-66a3f970183b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30df5364-648f-444f-88ee-9969c147bf4e/conversions/a9a57ec3-3507-4d1a-9a8b-66a3f970183b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30df5364-648f-444f-88ee-9969c147bf4e/conversions/a9a57ec3-3507-4d1a-9a8b-66a3f970183b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вместо химических средств - энтомофаги (насекомые, которые защищают растения). В теплицах с огурцами искусственное солнце светит 20 часов в сутки. Остальное время культура отдыхает. Все для качественного урожая, в котором заинтересованы и покупатели, и аграрии.

В каждой теплице свой микроклимат. Чтобы на прилавок поступала свежая, ароматная зелень, команде овощеводов тоже нужно постараться. Технологическая цепочка - от подготовки почвы до упаковки готовой продукции.